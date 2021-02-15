Борис Игнатьев: «Локомотиву» не так важно, состоится ли игра с «Тамбовом», главное продвинуться по сетке Кубка России

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу кубкового матча «Локомотив» - «Тамбов» и его возможной отмены.

- Кубковая игра с «Тамбовом» находится под угрозой срыва из-за финансовых проблем тамбовчан, если игроки не пойдут на сокращение зарплат. Что об этом думаете?

- Да, есть угроза, что матч не состоится, и даже то, что «Тамбов» вообще снимется. Это все искусственно поддерживаемая команда, которую руководителям нашего футбола хочется удержать на плаву. Это показывает, что не все благополучно в нашем футбольном хозяйстве. До того, как запускать в плавание корабль, под названием, РПЛ, нужно определить возможности каждой команды по всем направлением: финансы, организация, есть ли школа. И если хоть один пункт не выполняется, тогда команда не имеет права играть в нашей сильнейшей лиге. Только так можно поддержать имидж нашего футбола.

- «Тамбов» его явно не поддерживает.

- Сегодня «Тамбов» практически закончился. Он и так идет на последнем месте в таблице, половина команды разбежалась из-за финансовых проблем. Не удивлюсь, если они даже не смогут на какие-то встречи поехать, потому что не хватит денег.

- Тогда стоит ли искусственно спасать команду, чтобы она доиграла до конца сезона, а потом исчезла?

- Это нужно сделать, чтобы оставить таблицу в нормальном виде. Но с нового сезона такие вещи недопустимы.

- Пишут, что матч с «Локомотивом» может не состояться, если игроки «Тамбова» не пойдут на сокращение зарплат. Как думаете, футболисты уступят? Они ведь и так там не великие деньги получают.

- По-разному бывает. Кто-то снижался и понимал сложности клуба, а кто-то шел на принцип. Тут все довольно тяжело. Но мне кажется, что вероятность того, что матч не состоится, высока.

- А как лучше для «Локомотива»?

- Лучше победить на поле. Это всегда приятно, в каком виде победа не была бы. Но можно найти спарринг на эту дату и подольше посидеть на сборах. Главное, дальше продвинуться по кубковой сетке.

- Если матч все же состоится, вы исключаете сюрпризы?

- Конечно. Рассчитываю, что «Локомотив», который имеет все шансы на победу, сделает это. Тут и состав в пользу москвичей, и подготовка.

- Как вы смотрите на ситуацию, чтобы клубы РПЛ предоставляли своих игроков в аренду «Тамбову»?

- Это нужно в плане помощи. Но такая мера никак не улучшит развитие нашего футбола. Ну, придут эти ребята, ну потренируются там, а дальше что? Зачем тогда «Тамбов» нужен? Пусть команда доигрывает сезон и все. Футбол существует для болельщиков, как и команды, а там никого нет. Стадиона нет, болельщиков нет, денег нет, идут нарушения всех законов. А так, варианты доиграть сезон, конечно, существуют. Это могут сделать юноши. Мы же видели, как ростовчане играли с «Сочи». Пусть крупно проиграли, зато ребята попробовали, посмотрели.

- Нет опасений, что из-за сложной экономической ситуации в стране, можно и не набрать состав участников РПЛ?

- Ну, сколько есть, столько и будут играть. Если нет возможности выступать на таком уровне, что делать? Если «Тамбов» играет не пойми где, без болельщиков, для чего это надо?

Елена Григорьевская