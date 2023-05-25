Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фигу — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Каждый сам решает, где ему закончить карьеру

25 Мая 2023 • 21:37 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Наср Эр-Рияд
1 8.50 X 5.20 2 1.30
27.05 21:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

Фигу заявил в интервью AS, что футболист всегда сам решает, где ему завершать карьеру: в какой стране, в какой лиге, и на каком уровне выступать. Экс-игрок считает, что эти решения являются осознанными и их следует уважать.

Напомним, 38-летний Роналду перебрался в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. В чемпионате Саудовской Аравии нападающий забил 14 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Луиш Фигу Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ИТТИФАК АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
22:21 · Саудовская Аравия
Зидан отклонил щедрое предложение – он мог заработать 150 млн евро за два сезона слухи
21:37 · Саудовская Аравия
Фигу — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Каждый сам решает, где ему закончить карьеру
19:20 · Франция. Лига 1
Глава Ла Лиги высказался об оскорблениях в адрес Роналду и Месси
24 Мая
13:30 · Саудовская Аравия
Роналду поклонился, как это делают мусульмане
07:52 · Саудовская Аравия
Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии войдёт в топ-5 лучших в мире» 2
07:46 · Саудовская Аравия
Роналду высказался о камбэке «Аль-Насра»
23 Мая
18:06 · Италия. Серия А
Туринская компания будет судиться с братом Криштиану Роналду из-за продаж футболок «Ювентуса» 1
10:36 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может отправиться к Роналду
07:47 · Саудовская Аравия
В «Аль-Насре» раскрыли детали контракта Роналду 1
22 Мая
18:47 · Франция. Лига 1
Игрок «Аль-Хиляля»: Боюсь, что Месси меня выгонит
21 Мая
15:08 · Испания. Ла Лига
Сынок Роналду надел форму «Барселоны» фото
20 Мая
15:09 · Саудовская Аравия
Роналду решил позагорать 2 фото
19 Мая
15:39 · Испания. Ла Лига
5 лет назад Роналду забил последний гол за «Реал» 1
18 Мая
16:37 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» зовёт экс-тренера сборной Бразилии
16 Мая
15:29 · Саудовская Аравия
​Мама Роналду отреагировала на слухи о расставании Криштиану с Джорджиной
Все новости