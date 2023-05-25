Фигу — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: Каждый сам решает, где ему закончить карьеру

Бывший футболист мадридского «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

Фигу заявил в интервью AS, что футболист всегда сам решает, где ему завершать карьеру: в какой стране, в какой лиге, и на каком уровне выступать. Экс-игрок считает, что эти решения являются осознанными и их следует уважать.

Напомним, 38-летний Роналду перебрался в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. В чемпионате Саудовской Аравии нападающий забил 14 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.