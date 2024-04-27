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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Альваро Гонсалесу вернули кошелёк спустя восемь месяцев после пропажи

27 Апреля 2024 • 00:08 Комментировать

Бывший игрок «Марселя» и несостоявшийся игрок московского «Спартака» Альваро Гонсалес выступает в Саудовской Аравии, в прошлом году он даже успел поиграть в одной команде с Криштиану Роналду. Тогда же он потерял свой кошелёк с деньгами и всеми документами. Альваро бросил клич о помощи в социальных сетях, но спустя восемь месяцев уже и не чаял найти его. Однако это случилось.

- Друзья мои, это Саудовская Аравия. Такое тут возможно. Но так, к сожалению, не везде, - написал в социальных сетях футболист.

В 2020 году Альваро Гонсалес привлёк внимание своей активной перепалкой с Неймаром.


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Евро-Футбол.Ру,
Альваро Гонсалес
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