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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду не забил и был заменён, а его «Аль-Наср» потерял все шансы на чемпионство, сыграв вничью

27 Мая 2023 • 23:07 Комментировать (1)
Аль-Иттифак
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» схлестнулись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 29-го тура состоялся 27 мая в городе Даммам.

Протокол игры  
Аль-Иттифак1:1Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Ниакате Юссуф43'  
  56'Густаво Диас (1:1)
Виктор ПаулоАль-Мовалад СаидФуад АлиВелкоски ДаркоТиссеран МарсельХатиб АбдуллаСлити НаимАбдулла Хаззази АлиАль-Гамди ФайсалОздемир БератНиакате Юссуф
Запасные: Кааби РаканАльгамди АхмедАль-Саид МешальАлсаяф ХамадУмар АбдулрахманАль-Кайшер АбдуллаАль-Салем АбдуллаКайсон Робин
Росси Агустин ДаниэльАль-Ганам СултанАль-Амри АбдулелаБушаль НавафКонан ГисленЛаджами АлиАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасГариб АбдуррахманТалиска АндерсонРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Алива АбдулазизМаран МохаммадМаду АбдуллаВалид АбдуллаАль-Фатил МохаммедАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Наджи СамиКашиш МаджедЯхья Айман
27 мая.

 

«Аль-Наср» Криштиану Роналду из последних сил боролся за чемпионство. Для продолжения борьбы в этом туре обязательно нужна была осечка лидирующего «Аль-Иттихада», ну и победа над «Аль-Иттифаком» шла важнейшим пунктом программы. Добывать нужный результат вышли все основные действующие лица «Аль-Насра»: Андерсон Талиска, Луис Густаво, Конан, Гариб и собственно сам Криштиану Роналду.

Фаворит играл в гостях, но захватил территорию довольно быстро. Две трети игрового времени мячом владел «Аль-Наср», постепенно раскачивая плотную оборону соперника. Несмотря на большое территориальное преимущество, опасные атаки создавались с трудом: всего два удара в створ ворот за сорок минут и только один опасный – это неплохо приложился Гариб, разогнавшийся по флангу. Криштиану Роналду дважды падал в штрафной площади, но арбитр не реагировал.

А самый толковый момент загубил Луис Густаво, выигравший верх на угловом. Выскочил на ближнюю штангу бразилец, пробил, но попал в штангу. «Аль-Иттифак» всё это время молчал, но вдруг отличился «в раздевалку», первым же ударом в створ ворот. Защитник Аль-Мовалад ускорился по флангу, получил своевременный пас и прострелил в центр, а набежавший Ниаките в касание завершил атаку – 1:0.

Во втором тайме «Аль-Наср» взбодрился. Катализатором стал дальний удар Луиса Густаво. Бразилец получил мяч от Гариба и смачно приложился, вогнав мяч под перекладину – 1:1. В ответ Ниакате дважды заходил на гол, выходя один на один с Росси. Первый раз форвард пробил на силу, но не смог переиграть голкипера, а затем пытался перекинуть, но не попал в створ ворот. Создавали моменты и гости, Конан влетел в штрафную площадь по флангу и мощно пробил, попав в штангу.

В это калейдоскопе голевых моментов отметился и Роналду. Криштиану пробил головой после подачи с правого края, но не попал в створ. А затем «Аль-Наср» даже забил второй гол: Луис Густаво первым оказался на отскоке после заблокированного удара Талиски и вновь пальнул под перекладину. «Аль-Наср» уже отпраздновал гол, как появился титр о проверке эпизода. Вердикт неутешительный – офсайд. А на 85-й минуте поле покинул Криштиану Роналду, получивший небольшое повреждение.

Пришлось усиливать натиск на концовку, но дальние удары Талиски никакого эффекта не принесли. «Аль-Наср» потерял очки в матче с «Аль-Иттифаком» и потерял все шансы догнать «Аль-Иттихад». Команда Криштиану Роналду точно завершит сезон на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Мая 2023 в 00:14
Поздравляем Гешу... Юве развалил за три года, МЮ за год, Наср за шесть месяцев... Это рекорд... А-ха-ха-ха.. 😄👏👏👏💋..
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