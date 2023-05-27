«Аль-Наср» потерял Роналду из-за травмы

В субботу вечером в рамках 29 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» гостит у «Аль-Иттифака», к концу встречи на табло ничья – 1:1.

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был вынужден покинуть поле на 84-й минуте матча. Медики приложили к бедру португальца лёд, вместо форварда на поле вышел Мохаммад Маран.

На какой срок выбыл Роналду и пропустит ли он следующие игры - будет известно, разумеется, в ближайшие дни. Текстовую трансляцию вечернего матча проводит коллектив портала LiveResult.ru.