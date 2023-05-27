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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» потерял Роналду из-за травмы

27 Мая 2023 • 23:00 Комментировать
Аль-Иттифак
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В субботу вечером в рамках 29 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» гостит у «Аль-Иттифака», к концу встречи на табло ничья – 1:1.

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был вынужден покинуть поле на 84-й минуте матча. Медики приложили к бедру португальца лёд, вместо форварда на поле вышел Мохаммад Маран.

На какой срок выбыл Роналду и пропустит ли он следующие игры - будет известно, разумеется, в ближайшие дни. Текстовую трансляцию вечернего матча проводит коллектив портала LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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