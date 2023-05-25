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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Зидан отклонил щедрое предложение – он мог заработать 150 млн евро за два сезона слухи

25 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Аль-Иттифак
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Аль-Наср Эр-Рияд
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27.05 21:00

Наставник Зинедин Зидан по-прежнему не определился с новым местом работы.

Интерес к французу приписываются многим европейским топ-клубам, однако конкретное предложение поступило только от «Аль-Насра», в котором выступает экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Как информирует Foot Mercato, Зидан мог заработать порядка 150 млн евро за два сезона во главе коллектива из Саудовской Аравии, но отказался от такой возможности, так как предпочитает продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.

Зинедин Зидан покинул «Реал» в 2021 году. С тех пор он остаётся без тренерской работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Зинедин Зидан Аль-Наср
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АЛЬ-ИТТИФАК АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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