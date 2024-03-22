Сборная Польши забила 5 мячей в ворота эстонцев

Сборная Польши очень легко прошла в финал квалификации Евро-2024, одолев команду Эстонии. Никола Залевски едва не открыл счет после срезки во время кросса - перекладина. Пшемыслав Франковски реализовал свой шанс, оказавшись один на один с голкипером. Максим Паскочи в середине первого тайма получил вторую желтую карточку и подвел гостей. После навеса с левого фланга Пётр Зелиньски головой направил мяч под перекладину. Якуб Пётровски стрельнул метров с 20 - 3:0. Никола Залевски обострил прострелом, и защитник срезал мяч в свои ворота. Себастьян Шиманьски стал автором пятого гола после грубой ошибки защитника в центре штрафной. Мартин Веткал замкнул прострел слева - гол престижа.

5:1, Польша сыграет против сборной Уэльса.