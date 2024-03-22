Сборная Польши забила 5 мячей в ворота эстонцев

Сборная Польши очень легко прошла в финал квалификации Евро-2024, одолев команду Эстонии. Никола Залевски едва не открыл счет после срезки во время кросса - перекладина. Пшемыслав Франковски реализовал свой шанс, оказавшись один на один с голкипером. Максим Паскочи в середине первого тайма получил вторую желтую карточку и подвел гостей. После навеса с левого фланга Пётр Зелиньски головой направил мяч под перекладину. Якуб Пётровски стрельнул метров с 20 - 3:0. Никола Залевски обострил прострелом, и защитник срезал мяч в свои ворота. Себастьян Шиманьски стал автором пятого гола после грубой ошибки защитника в центре штрафной. Мартин Веткал замкнул прострел слева - гол престижа.
5:1, Польша сыграет против сборной Уэльса.
Протокол игры
|(1:0) Франковски Пшемыслав22'
|(2:0) Зелиньски Пётр50'
|(3:0) Пётровски Якуб70'
|(4:0) Метс Кароль74'
|(5:0) Шиманьски Себастьян76'
|78'Веткал Мартин (5:1)
Щесны Войцех•Беднарек Ян•Давидович Павел•Кивёр Якуб•Франковски Пшемыслав46' (Кэш Мэтти (46'•Пухач Тымотеуш56') • 60'Зелиньски Пётр73' (Букса Адам (73') •Слиш Бартош•Пётровски Якуб73' (Шиманьски Себастьян (73') •Залевски Никола•Свидерски Кароль73' (Модер Якуб (73') •Левандовски Роберт
Хейн Карл-Якоб•Тамм Йоонас•Клаван Рагнар•Метс Кароль•Паскочи Максим 15'• 27'Калласте Кен67' (Лепик Марк (67') •Палуметс Кевор67' (Поом Маркус (67') •Веткал Мартин•Соометс Маркус82' (Айнсалу Михкель (82') •Юргенс Оливер67' (Пикк Артур (67') •Тамм Алекс31' (Хуссар Кристо (31')
21 марта. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
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