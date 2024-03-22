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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Польши забила 5 мячей в ворота эстонцев

22 Марта 2024 • 00:39 Комментировать
Польша
5:1
Эстония
окончен

Сборная Польши очень легко прошла в финал квалификации Евро-2024, одолев команду Эстонии. Никола Залевски едва не открыл счет после срезки во время кросса - перекладина. Пшемыслав Франковски реализовал свой шанс, оказавшись один на один с голкипером. Максим Паскочи в середине первого тайма получил вторую желтую карточку и подвел гостей. После навеса с левого фланга Пётр Зелиньски головой направил мяч под перекладину. Якуб Пётровски стрельнул метров с 20 - 3:0. Никола Залевски обострил прострелом, и защитник срезал мяч в свои ворота. Себастьян Шиманьски стал автором пятого гола после грубой ошибки защитника в центре штрафной. Мартин Веткал замкнул прострел слева - гол престижа.

5:1, Польша сыграет против сборной Уэльса.

Протокол игры  
Польша5:1Эстония
(1:0) Франковски Пшемыслав22'  
(2:0) Зелиньски Пётр50'  
(3:0) Пётровски Якуб70'  
(4:0) Метс Кароль74'  
(5:0) Шиманьски Себастьян76'  
  78'Веткал Мартин (5:1)
Щесны ВойцехБеднарек ЯнДавидович ПавелКивёр ЯкубФранковски Пшемыслав 46' (Кэш Мэтти ( 46'Пухач Тымотеуш 56'  60') Зелиньски Пётр 73' (Букса Адам ( 73') Слиш БартошПётровски Якуб 73' (Шиманьски Себастьян ( 73') Залевски НиколаСвидерски Кароль 73' (Модер Якуб ( 73') Левандовски Роберт
Запасные: Романчук ТарасПёнтек КшиштофСкорупски ЛукашСаламон БартошГросицки КамилБулка МарцинБохневич Павел
Хейн Карл-ЯкобТамм ЙоонасКлаван РагнарМетс КарольПаскочи Максим  15'  27'Калласте Кен 67' (Лепик Марк ( 67') Палуметс Кевор 67' (Поом Маркус ( 67') Веткал МартинСоометс Маркус 82' (Айнсалу Михкель ( 82') Юргенс Оливер 67' (Пикк Артур ( 67') Тамм Алекс 31' (Хуссар Кристо ( 31')
Запасные: Кууск МяртенАниер ХенриСинявский ВасилийТоугяс ЭркоИгонен МатвейВаллнер Карл-АндреKaspar Laur
21 марта. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Эстонии

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