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Чемпионат Европы по футболу 2024

Левандовски вызван в сборную Польши

16 Марта 2024 • 15:58 Комментировать
Польша
...
Эстония
21.03 22:45

Звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил вызов в сборную Польши. Фамилия Левандовски присутствует в списке игроков польской национальной команды, которые едут на мартовский сбор.

Отметим, что в марте сборная Польши будет бороться за право выступить на чемпионате Европы - 2024 через стыковые игры. В полуфинале Левандовски и компания сыграют против Эстонии. Если поляки обыграют эстонцев, то в финале они сыграют с победителем противостояния Уэльс – Финляндия.

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в июне-июле в Германии.

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Барселона Сборная Польши Роберт Левандовски ещё теги

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