Левандовски вызван в сборную Польши

Звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил вызов в сборную Польши. Фамилия Левандовски присутствует в списке игроков польской национальной команды, которые едут на мартовский сбор.

Отметим, что в марте сборная Польши будет бороться за право выступить на чемпионате Европы - 2024 через стыковые игры. В полуфинале Левандовски и компания сыграют против Эстонии. Если поляки обыграют эстонцев, то в финале они сыграют с победителем противостояния Уэльс – Финляндия.

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в июне-июле в Германии.

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