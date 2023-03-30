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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беларусы заставили румын убрать с трибун оскорбительный баннер

30 Марта 2023 • 05:37 Комментировать
Румыния
2:1
Беларусь
окончен

Сборная Румынии во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года обыграла Беларусь со счетом 2:1, и произошло это при большом наплыве публики, в основном румынской, но был и достаточно болельщиков из Беларуси.

Румынские фаны, желая, как им свойственно, оскорбить венгров, вывесили баннер с картой Монголии, намекая на то, что венгры пришли на просторы Паннонии именно оттуда.

«Великая Венгрия исторически», так был подписан баннер, но это очень не понравилось белорусской «торсиде», так как белорусский народ - один из наиболее пострадавших в ходе татаро-монгольского нашествия. Со стороны сектора гостей поднялся настолько оглушительный свист, что румынам пришлось свернуть свой баннер.

 

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