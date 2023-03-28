Румыния - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Румынии и Беларуси проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Румыния - Беларусь
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Станчу Николае17'
Ионуц Андрей Раду•Маня Кристьян•Дрэгушин Раду•Бурка Андрей•Опрут Рауль•Марин Рэзван•Балута Тудор•Станчу Николае•Моруцан Олимпиу•Алибек Денис•Ман Деннис
Плотников Максим•Быков Артём Геннадьевич•Волков Захар•Хадаркевич Руслан•Малькевич Владислав•Ковалёв Юрий•Селява Александр•Яблонский Евгений•Эбонг Макс•Бахар Иван•Хващинский Владимир
28 марта. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
Бан пользователя