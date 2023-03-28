Румыния - Беларусь: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во втором туре квалификации Евро-24 сборная Беларуси будет гостить у румынской команды. Подопечные Георгия Кондратьева провалили стартовый матч со Швейцарией, пропустив пять безответных мячей. Реабилитироваться сегодня будет непросто, так как соперник весьма сложный. В прошлом туре сборная Румынии победила в Андорре (2:0). Сегодня она также считается фаворитом.

В 21:45 начало трансляции на «Окко Спорт», Antena 1 Romania, C More Finland, DAZN Deutsch, Nova Sports Extra 4 Hellas, Optus Sport, Prima TV Romania, Sport 4 Israel, SuperSport Variety 2, TV2 Play Danmark, TV2 Play Norge, UEFA.TV, ViaPlay Baltic, ViaPlay Iceland, ViaPlay Sweden, ViaPlay UK Player. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.