Сборная Беларуси проиграла матч в Румынии

Сборные Румынии и Беларуси сошлись во втором туре квалификации Евро-24. Две минуты в середине первого тайма стали решающими. Николае Станчу здорово пробил со штрафного, а в следующей атаке Андрей Бурка в касание удвоил счет. Денис Алибек с центра штрафной направил мяч в перекладину. Перед финальным свистком Владислав Морозов проник в штрафную и забил гол престижа - 1:2. Второе подряд поражение для белорусской команды.