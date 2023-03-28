Сборная Беларуси проиграла матч в Румынии

Сборные Румынии и Беларуси сошлись во втором туре квалификации Евро-24. Две минуты в середине первого тайма стали решающими. Николае Станчу здорово пробил со штрафного, а в следующей атаке Андрей Бурка в касание удвоил счет. Денис Алибек с центра штрафной направил мяч в перекладину. Перед финальным свистком Владислав Морозов проник в штрафную и забил гол престижа - 1:2. Второе подряд поражение для белорусской команды.
Протокол игры
|(1:0) Станчу Николае17'
|(2:0) Бурка Андрей19'
|86'Морозов Владислав (2:1)
Ионуц Андрей Раду•Маня Кристьян•Дрэгушин Раду•Бурка Андрей•Опрут Рауль•Марин Рэзван•Балута Тудор44' (Чикылдэу Александру (44') • 66'Станчу Николае 62'77' (Марин Мариус (77') •Моруцан Олимпиу65' (Добре Алекс (65') •Алибек Денис77' (Тэнасе Флорин (77') •Ман Деннис65' (Попеску Октавиан (65') 74'
Плотников Максим•Быков Артём Геннадьевич•Волков Захар•Хадаркевич Руслан• 63'Малькевич Владислав• 49'Ковалёв Юрий85' (Гречихо Денис (85') •Селява Александр•Яблонский Евгений64' (Климович Владислав (64') •Эбонг Макс• 55'Бахар Иван77' (Морозов Владислав (77') •Хващинский Владимир46' (Юзепчук Роман (46')
28 марта. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
Бан пользователя