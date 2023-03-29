Пэйдж: «Бэйл по-прежнему участвует в жизни сборной»

Наставник сборной Уэльса Роберт Пэйдж дал понять, что Гарет Бэйл, прежний лидер сборной, и сейчас принимает участие в жизни команды, несмотря на то, что в прошлом году завершил карьеру в национальной команде, и, в целом, вообще повесил бутсы на гвоздь.

- Он был с нами вчера вечером, поужинал с игроками. Затем повидал парней прямо перед матчем. Да, Гарет любит и гольф, сейчас он часто играет. Но мы все знаем также, что значит для него Уэльс и сборная, - цитирует слова Пэйджа BBC Sport.

Напомним, что с Бэйлом сборная Уэльса впервые за очень долгое время начала пробиваться в финальные части крупных футбольных форумов и даже сыграла в полуфинале Евро-2016.