Пэйдж: «Будущее сборной Уэльса выглядит многообещающим»

После того, как в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы сборной Уэльса удалось уйти от поражения в игре с хорватами, последовала и первая победа - валлийцы обыграли команду из Латвии. После игры наставник сборной Уэльса Роберт Пэйдж заявил, что видит многообещающее будущее у команды.

- Мы надеялись на четыре очка после первых двух матчей и мы получили их. Работа сделана. Мы создали достаточно шансов, чтобы выиграть. Я думаю, все видят положительную энергетику этой команды, - цитирует слова Пэйджа BBC Sport.

В следующем туре сборная Уэльса сыграет дома с армянами.