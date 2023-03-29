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Пэйдж: «Будущее сборной Уэльса выглядит многообещающим»

29 Марта 2023 • 03:25 Комментировать
Уэльс
1:0
Латвия
окончен

После того, как в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы сборной Уэльса удалось уйти от поражения в игре с хорватами, последовала и первая победа - валлийцы обыграли команду из Латвии. После игры наставник сборной Уэльса Роберт Пэйдж заявил, что видит многообещающее будущее у команды.

- Мы надеялись на четыре очка после первых двух матчей и мы получили их. Работа сделана. Мы создали достаточно шансов, чтобы выиграть. Я думаю, все видят положительную энергетику этой команды, - цитирует слова Пэйджа BBC Sport.

В следующем туре сборная Уэльса сыграет дома с армянами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Роб Пэйдж Роберт Пэйдж
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