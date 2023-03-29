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Чемпионат Европы по футболу 2024

Автор гола Уэльса: «Я рад голу, но ещё больше - победе»

29 Марта 2023 • 05:01 Комментировать
Уэльс
1:0
Латвия
окончен

Сборная Уэльса сумела одолеть в своем втором матче в отборочной кампании к чемпионату Европы 2024 года команду Латвии, это получилось благодаря единственному голу Киффера Мура, который мощно пробил головой. Он прокомментировал свой успех:

- Я счастлив, что забил, но еще важнее то, что мы взяли три очка. Мы выдали очень хороший матч против Хорватии, и эти три очка сейчас - большой задел для нас. Сейчас надо просто развивать хороший старт, - считает Мур, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем своем матче сборная Уэльса сразится дома с командой Арменией, но это будет уже в июне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Латвии Киффер Мур
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