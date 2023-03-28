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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дубль Ковавича позволил хорватам победить в Турции

28 Марта 2023 • 23:53 Комментировать
Уэльс
1:0
Латвия
окончен

В центральном матче второго тура отбора Евро-24 сборная Турции принимала соперников из Хорватии. У хозяев был большой перевес по количеству ударов, а соперник лучше реализовал свои шансы. В первом тайме Матео Ковачич дважды результативно добивал мяч в ворота противника - 2:0.

В параллельном матче гол Киффера Мура на 41-й минуте позволил валлийцам сломить сопротивление сборной Латвии.

Протокол игры  
Уэльс1:0Латвия
(1:0) Мур Киффер41'  
Уорд Дэнни IIРобертс Коннор IIРодон ДжоМефам КрисУильямс НекоМоррелл ДжозеффРемзи Аарон 90' (Купер Оливер ( 90') Ампаду ЭтанУилсон Гарри  35' 90' (Бен Кабанго ( 90') Мур КифферДжеймс Дэниэл 73' (Бродхед Нейтан ( 73')
Запасные: Фокс МорганБёрнс УэсКинг ТомасТомас СорбаХаррис ЛюкЛокьер ТомJordan JamesБрэдшоу ТомДэвис Адам
Стейнбор ПавелСавалниекс РобертсОшс МарцисЧерномордийс Антонийс  58'Сорокин Владислав  44' 46' (Юрковскис Райвис ( 46') Икауниекс Янис 59' (Яунземс Алвис ( 59') Зюзин Артур  62' 82' (Кроллис Раймондс ( 82') Кристерс ТоберсЦыганик Андрей 70' (Варславаyc Ренарс ( 70') Робертс Улдрикис 82' (Савельевс Алексейс ( 82') Гутковский Владислав
Запасные: Эмсис ЭдуардОзолс РобертСтуглис ЭлвисПуринс НильсТонышев МаксимИкаунекс ДависБалодис Даниэль
28 марта. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры 
Турция0:2Хорватия
  20' Ковачич Матео (0:1)
  45' Ковачич Матео (0:2)
Гюнок Мерт  Челик Мехмет  Сёюнджю Чаглар  Демирал Мерих  Кадыоглу Ферди  Кекчю Оркун   67' (Гюлер Арда (   67' Эзкан Салих  Чалханоглу Хакан   38' (Юксек Исмаил (   38' Юндер Дженгиз   81' (Найир Умут (   81' Унал Энес   81' (Тосун Дженк (   81' Актюркоглу Мухаммед   67' (Йылмаз Барыш (   67')
Запасные: Айдин Мехмет  Акайдин Самет  Кавечи Ирфан  Чакыр Угурджан  Кабак Озан  Элмалы Эврен Эрен  Байиндыр Алтай
Ливакович Доминик   62'  Станишич Йосип  Шутало Йосип  Гвардиол Йошко   69'  Баришич Борна  Пашалич Марио   65' (Юранович Йосип (   65' Модрич Лука   84' (Майер Ловро (   84' Брозович Марсело  Ковачич Матео  Перишич Иван   90' (Иванушец Лука (   90' Крамарич Андрей   84' (Муса Петар (   84')
Запасные: Соса Борна  Влашич Никола  Лабрович Недилько  Вида Домагой  Грбич Иво  Оршич Мислав  Эрлич Мартин
 28 марта. Стадион "Бурса Бююкшехир Беледие".

 

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