Дубль Ковавича позволил хорватам победить в Турции

В центральном матче второго тура отбора Евро-24 сборная Турции принимала соперников из Хорватии. У хозяев был большой перевес по количеству ударов, а соперник лучше реализовал свои шансы. В первом тайме Матео Ковачич дважды результативно добивал мяч в ворота противника - 2:0.
В параллельном матче гол Киффера Мура на 41-й минуте позволил валлийцам сломить сопротивление сборной Латвии.
Протокол игры
|(1:0) Мур Киффер41'
Уорд Дэнни II•Робертс Коннор II•Родон Джо•Мефам Крис•Уильямс Неко•Моррелл Джозефф•Ремзи Аарон90' (Купер Оливер (90') •Ампаду Этан•Уилсон Гарри 35'90' (Бен Кабанго (90') •Мур Киффер•Джеймс Дэниэл73' (Бродхед Нейтан (73')
Стейнбор Павел•Савалниекс Робертс•Ошс Марцис•Черномордийс Антонийс• 58'Сорокин Владислав 44'46' (Юрковскис Райвис (46') •Икауниекс Янис59' (Яунземс Алвис (59') •Зюзин Артур 62'82' (Кроллис Раймондс (82') •Кристерс Тоберс•Цыганик Андрей70' (Варславаyc Ренарс (70') •Робертс Улдрикис82' (Савельевс Алексейс (82') •Гутковский Владислав
28 марта. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
|20' Ковачич Матео (0:1)
|45' Ковачич Матео (0:2)
Гюнок Мерт • Челик Мехмет • Сёюнджю Чаглар • Демирал Мерих • Кадыоглу Ферди • Кекчю Оркун 67' ( Гюлер Арда ( 67') • Эзкан Салих • Чалханоглу Хакан 38' ( Юксек Исмаил ( 38') • Юндер Дженгиз 81' ( Найир Умут ( 81') • Унал Энес 81' ( Тосун Дженк ( 81') • Актюркоглу Мухаммед 67' ( Йылмаз Барыш ( 67')
Запасные: Айдин Мехмет • Акайдин Самет • Кавечи Ирфан • Чакыр Угурджан • Кабак Озан • Элмалы Эврен Эрен • Байиндыр Алтай
Ливакович Доминик • 62'Станишич Йосип • Шутало Йосип • Гвардиол Йошко • 69'Баришич Борна • Пашалич Марио 65' ( Юранович Йосип ( 65') • Модрич Лука 84' ( Майер Ловро ( 84') • Брозович Марсело • Ковачич Матео • Перишич Иван 90' ( Иванушец Лука ( 90') • Крамарич Андрей 84' ( Муса Петар ( 84')
Запасные: Соса Борна • Влашич Никола • Лабрович Недилько • Вида Домагой • Грбич Иво • Оршич Мислав • Эрлич Мартин
28 марта. Стадион "Бурса Бююкшехир Беледие".
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