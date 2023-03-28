Дубль Ковавича позволил хорватам победить в Турции

В центральном матче второго тура отбора Евро-24 сборная Турции принимала соперников из Хорватии. У хозяев был большой перевес по количеству ударов, а соперник лучше реализовал свои шансы. В первом тайме Матео Ковачич дважды результативно добивал мяч в ворота противника - 2:0.

В параллельном матче гол Киффера Мура на 41-й минуте позволил валлийцам сломить сопротивление сборной Латвии.