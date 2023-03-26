Наставник сборной Беларуси: «Наделали ошибок»

Сборная Беларуси очень неудачно начала свою отборочную кампанию к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команда Георгия Кондратьева получила пять безответных мячей от сборной Швейцарии. Наставник команды прокомментировал эту чувствительную неудачу своих подопечных.

- Мы наделали ошибок, тактических в первую очередь. Два первых гола — одинаковые. Пытались отыграться, хотя бы что-то забить, но не получилось. Неплохо двигались, по движению нет вопросов, а вот исполнительское мастерство и работа с мячом..., - заявил Кондратьев в интервью пресс-службе БФФ.

В следующем матче сборная Беларуси сыграет на выезде с румынской командой, это случится 28 марта.