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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Беларуси: «Наделали ошибок»

26 Марта 2023 • 02:45 Комментировать
Беларусь
0:5
Швейцария
окончен

Сборная Беларуси очень неудачно начала свою отборочную кампанию к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команда Георгия Кондратьева получила пять безответных мячей от сборной Швейцарии. Наставник команды прокомментировал эту чувствительную неудачу своих подопечных.

- Мы наделали ошибок, тактических в первую очередь. Два первых гола — одинаковые. Пытались отыграться, хотя бы что-то забить, но не получилось. Неплохо двигались, по движению нет вопросов, а вот исполнительское мастерство и работа с мячом..., - заявил Кондратьев в интервью пресс-службе БФФ.

В следующем матче сборная Беларуси сыграет на выезде с румынской командой, это случится 28 марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Георгий Кондратьев
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