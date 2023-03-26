Штеффен оформил быстрейший хет-трик в истории сборной Швейцарии

Сборная Швейцарии по футболу продолжает свой рост в статусе, и очередной отборочный цикл к чемпионату Европы 2024 года команда начала с пяти безответных мячей в ворота сборной Беларуси. Ренато Штеффен забил свой первый гол уже на четвертой минуте, второй - на 17-й, а третий гол - на двадцать девятой минуте матча. Как оказалось, это был самый быстрый хет-трик за всю историю сборной Швейцарии.

В следующем своем матче сборная Швейцарии сыграет в домашних условиях с Израилем, это случится уже двадцать восьмого марта, во вторник. В группе также состоят Румыния, Андорра и команда из непризнанного Косово.