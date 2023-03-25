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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси пропустила пять мячей от соперников из Швейцарии

25 Марта 2023 • 21:53 Комментировать
Беларусь
0:5
Швейцария
окончен

Сборная Беларуси на старте квалификации чемпионата Европы 2024 года принимала соперников из Швейцарии. Гости ударно провели первую треть поединка, забив три гола подряд. Их автором был Ренато Штеффен. Удивительно, но все эти мячи были забиты после рикошетов и отскоков с близкого расстояния. На этом интрига умерла окончательно, и гости довели счет до 5:0.

Протокол игры  
Беларусь0:5Швейцария
  4'Штеффен Ренато (0:1)
  17'Штеффен Ренато (0:2)
  29'Штеффен Ренато (0:3)
  62'Джака Гранит (0:4)
  65'Амдуни Зеки (0:5)
Кудравец АндрейМалькевич ВладиславПоляков ДенисВолков ЗахарЮзепчук Роман 33' (Быков Артём Геннадьевич ( 33') Гречихо ДенисСелява АлександрЯблонский Евгений  26' 46' (Бахар Иван ( 46') Эбонг МаксКовалёв Юрий 46' (Климович Владислав ( 46') Хващинский Владимир  11' 61' (Морозов Владислав ( 61')
Запасные: Плотников МаксимКапленко КириллСтепанов НикитаМакавчик АртемБочеров ВалерийХадаркевич РусланШвецов МаксимШевченко Глеб
Зоммер ЯннРодригес РикардоАканджи МануэльЭльведи НикоВидмер СильванФройлер РемоЗакария ДенисДжака Гранит  48' 66' (Ридер Фабиан ( 66') Штеффен Ренато 58' (Амдуни Зеки ( 58') Варгас Рубен 66' (Фасснахт Кристиан ( 66') Иттен Седрик 59' (Окафор Ноа ( 59')
Запасные: Кёмерт ЭрайОмлин ЙонасФернандес ЭдимилсонЛанг МихаэльЗесигер СедрикСоу ДжибрилШмидт Доминик IIФрик Джереми
25 марта. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).

 

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