Сборная Беларуси пропустила пять мячей от соперников из Швейцарии

Сборная Беларуси на старте квалификации чемпионата Европы 2024 года принимала соперников из Швейцарии. Гости ударно провели первую треть поединка, забив три гола подряд. Их автором был Ренато Штеффен. Удивительно, но все эти мячи были забиты после рикошетов и отскоков с близкого расстояния. На этом интрига умерла окончательно, и гости довели счет до 5:0.
Протокол игры
|4'Штеффен Ренато (0:1)
|17'Штеффен Ренато (0:2)
|29'Штеффен Ренато (0:3)
|62'Джака Гранит (0:4)
|65'Амдуни Зеки (0:5)
Кудравец Андрей•Малькевич Владислав•Поляков Денис•Волков Захар•Юзепчук Роман33' (Быков Артём Геннадьевич (33') •Гречихо Денис•Селява Александр•Яблонский Евгений 26'46' (Бахар Иван (46') •Эбонг Макс•Ковалёв Юрий46' (Климович Владислав (46') •Хващинский Владимир 11'61' (Морозов Владислав (61')
Зоммер Янн•Родригес Рикардо•Аканджи Мануэль•Эльведи Нико•Видмер Сильван•Фройлер Ремо•Закария Денис•Джака Гранит 48'66' (Ридер Фабиан (66') •Штеффен Ренато58' (Амдуни Зеки (58') •Варгас Рубен66' (Фасснахт Кристиан (66') •Иттен Седрик59' (Окафор Ноа (59')
25 марта. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).
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