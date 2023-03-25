Сборная Беларуси пропустила пять мячей от соперников из Швейцарии

Сборная Беларуси на старте квалификации чемпионата Европы 2024 года принимала соперников из Швейцарии. Гости ударно провели первую треть поединка, забив три гола подряд. Их автором был Ренато Штеффен. Удивительно, но все эти мячи были забиты после рикошетов и отскоков с близкого расстояния. На этом интрига умерла окончательно, и гости довели счет до 5:0.