Вслед за Россией: ​Беларусь могут исключить из отбора на Евро

На ближайшем заседании исполкома УЕФА будет рассмотрен вопрос исключения сборной Беларуси из отбора на чемпионат Европы. Об этом рассказывает издание Sportschau, в распоряжении которого оказалось письмо главы УЕФА Александера Чеферина депутатам Европарламента.

Заседание исполкома УЕФА пройдёт во вторник, 4 апреля. К тому моменту сборная Беларуси успеет провести два отборочных матча – против Швейцарии (25 марта) и против Румынии (28 марта).

Стоит сказать, что в настоящий момент футбольная Беларусь уже сталкивается с санкциями. Местные клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях без зрителей.

Напомним, что в прошлом году к отбору на Евро-2024 не была допущена сборная России.