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УЕФА наказал «Легию» штрафом и одним домашним матчем без зрителей в еврокубках

22 Марта 2024 • 02:53 Комментировать

Польская «Легия» наказана УЕФА за оскорбительные вывески в адрес футболистов норвежского «Мольде», вывешенных польскими фанатами (хулиганы ещё те) во время ответного матча плей-офф Лиги конференции. Это не помогло полякам - «Легия», которую еще не так давно тренировал Станислав Черчесов, проиграла со счетом 0:3 и покинула европейские кубки.

Так что наказание в виде одного матча без зрителей команда отбудет уже в следующем сезоне европейских кубков - если, конечно, пробьется туда. Пока это, мягко говоря, не гарантировано, учитывая проблемы клуба в чемпионате. Также бюджет клуба оскудеет на 21 тысячу евро, которые будут перечислены в кассу УЕФА.   


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Легия
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