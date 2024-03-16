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Лига конференций

Деменко ответил, может ли ПАОК Оздоева пройти «Брюгге»

16 Марта 2024 • 17:38 Комментировать
Брюгге
...
ПАОК
11.04 22:00

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о шансах ПАОКа в противостоянии с «Брюгге».

Напомним, команда российского полузащитника Магомеда Оздоева встретится с «Брюгге» 11 апреля в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

По мнению эксперта, все команды является проходимыми, но многое зависит от того, в каком состоянии они подойдут к играм.

«Но «Брюгге» более опытная команда, что и говорить. На сегодняшний день это команда, которая может биться даже с грандами, а уж в Лиге конференций – спокойно играть от себя», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

В нынешней кампании Оздоев принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге ПАОК Максим Деменко Магомед Оздоев ещё теги

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