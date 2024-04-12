Быстрый гол помог «Брюгге» одолеть ПАОК

«Брюгге» и ПАОК начали борьбу за выход в полуфинал Лиги конференций. Уже на шестой минуте Уго Ветлесен, который после прострела с левого фланга метров с 12 переправил мяч в правую часть ворот. Ферран Ютгла опасно атаковал с близкого расстояния, и вратарь среагировал. Михал Скораш со штрафного немного ошибся по высоте. В концовке голкипер гостей сфолил у своих ворот - пенальти. Тьяго Родригеш с точки направил мяч в левый угол, и вратарь выручил.

1:0, все решится в Греции.