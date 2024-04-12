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Быстрый гол помог «Брюгге» одолеть ПАОК

12 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать
Брюгге
1:0
ПАОК

«Брюгге» и ПАОК начали борьбу за выход в полуфинал Лиги конференций. Уже на шестой минуте Уго Ветлесен, который после прострела с левого фланга метров с 12 переправил мяч в правую часть ворот. Ферран Ютгла опасно атаковал с близкого расстояния, и вратарь среагировал. Михал Скораш со штрафного немного ошибся по высоте. В концовке голкипер гостей сфолил у своих ворот - пенальти. Тьяго Родригеш с точки направил мяч в левый угол, и вратарь выручил.

1:0, все решится в Греции.

Протокол игры  
Брюгге1:0ПАОК
(1:0) Ветлесен Уго6'  
Яккерс НординСпилеерс Йорне 55' (Ордоньес Хоэль ( 55') Мехеле Брэндон  90'Кюйпер Максим  83'Саббе КирианиРафаэль ОнедикаВанакен ХансВетлесен Уго 73' (Баланта Эдер ( 73') Скораш Михал  90'Родригеш Тьяго  25'Ютгла Ферран 73' (Нуса Антонио ( 73')
Запасные: Барсик ДжозефМейер БьорнТалби ЧемсдинХомма СионБоята ДедрикСинкернагель Филип
Котарски ДоминикВиейринья 81' (Хонни Кастро ( 81') Кедзёра ТомашКулиеракис КостасБаба Абдул-РахманОздоев Магомед 72' (Шваб Штефан ( 72') Мейте СуалихоЖивкович АндрияКонстантелиас Янис 62' (Десподов Кирилл ( 62') Тайсон ФредаСаматта Мбвана  49' 73' (Брэндон Льямас ( 73'  90')
Запасные: Цимас СтефаносМихаилидис ЯннисЖивкович ЖивкоАнтонио МаркосТалихманидис ХристосЦиггарас Теохарис
11 апреля. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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