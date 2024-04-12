Быстрый гол помог «Брюгге» одолеть ПАОК

«Брюгге» и ПАОК начали борьбу за выход в полуфинал Лиги конференций. Уже на шестой минуте Уго Ветлесен, который после прострела с левого фланга метров с 12 переправил мяч в правую часть ворот. Ферран Ютгла опасно атаковал с близкого расстояния, и вратарь среагировал. Михал Скораш со штрафного немного ошибся по высоте. В концовке голкипер гостей сфолил у своих ворот - пенальти. Тьяго Родригеш с точки направил мяч в левый угол, и вратарь выручил.
1:0, все решится в Греции.
Протокол игры
|(1:0) Ветлесен Уго6'
Яккерс Нордин•Спилеерс Йорне55' (Ордоньес Хоэль (55') •Мехеле Брэндон• 90'Кюйпер Максим• 83'Саббе Кириани•Рафаэль Онедика•Ванакен Ханс•Ветлесен Уго73' (Баланта Эдер (73') •Скораш Михал• 90'Родригеш Тьяго• 25'Ютгла Ферран73' (Нуса Антонио (73')
Котарски Доминик•Виейринья81' (Хонни Кастро (81') •Кедзёра Томаш•Кулиеракис Костас•Баба Абдул-Рахман•Оздоев Магомед72' (Шваб Штефан (72') •Мейте Суалихо•Живкович Андрия•Константелиас Янис62' (Десподов Кирилл (62') •Тайсон Фреда•Саматта Мбвана 49'73' (Брэндон Льямас (73') 90'
11 апреля. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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