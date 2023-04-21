«Базель» вышел в полуфинал Лиги конференций и повторил достижение «Цюриха»

При всех успехах швейцарской сборной клубы из этой страны, как правило, неважно выступают в европейских турнирах, а потому редко поднимаются высоко в них. Однако «Базель» сумел обыграть «Ниццу» в четвертьфинальном противостоянии Лиги конференций и во второй раз в своей истории пробился в полуфинал европейского турнира. Впервые это случилось в сезоне 2012/2013 в Лиге Европы.

Единственным швейцарским клубом, который ранее дважды выходил в полуфинал европейского турнира, был «Цюрих» в 1964 и 1977 году, оба раза в Кубке Кубков.

В полуфинале «Базель» сыграет с итальянской «Фиорентиной».