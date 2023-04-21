«Базель» в овертайме вырвал победу над «Ниццей»

В паре «Ницца» - «Базель» определялся последний участник полуфинала Лиги конференций. В дебюте Гаэтан Лаборд с правого края штрафной с рикошетом послал мяч в сетку ворот. Команды постоянно создавали полумоменты, и в самой концовке основного времени гости отыгрались. Сработал стандарт, скидка под удар Жану-Кевину Огюстену, и тот не подвел, меткий удар со средней дистанции, 1:1 и дополнительные 30 минут. Правда, перед свистком Зеки Амдуни после подачи корнера головой пробил в штангу. Очередной стандарт, угловой, и вторая подача у гостей становится результативной. Касим Адамс выиграл воздух и пробил впритирку со штангой. Билаль Браими едва не сравнял счет, но перекладина выручила гостей.

2:1, «Базель» шагнул в полуфинал.