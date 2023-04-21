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Лига конференций

«Базель» в овертайме вырвал победу над «Ниццей»

21 Апреля 2023 • 00:39 Комментировать
Ницца
1:2
Базель
окончен после доп. времени

В паре «Ницца» - «Базель» определялся последний участник полуфинала Лиги конференций. В дебюте Гаэтан Лаборд с правого края штрафной с рикошетом послал мяч в сетку ворот. Команды постоянно создавали полумоменты, и в самой концовке основного времени гости отыгрались. Сработал стандарт, скидка под удар Жану-Кевину Огюстену, и тот не подвел, меткий удар со средней дистанции, 1:1 и дополнительные 30 минут. Правда, перед свистком Зеки Амдуни после подачи корнера головой пробил в штангу. Очередной стандарт, угловой, и вторая подача у гостей становится результативной. Касим Адамс выиграл воздух и пробил впритирку со штангой. Билаль Браими едва не сравнял счет, но перекладина выручила гостей.

2:1, «Базель» шагнул в полуфинал.

Протокол игры  
Ницца1:2Базель
(1:0) Лаборд Гаэтан9'  
  86'Огюстен Жан-Кевин (1:1)
  98'Адамс Касим (1:2)
Шмейхель КасперНдайишимийе Юссуф 115' (Белахяне Реда ( 115') Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим  38'Менди Антуан 73' (Амрауи Аюб ( 73') Ремзи Аарон  90'Будауи Хишем  56' 87' (Браими Билаль ( 87') Тюрам Кефрен  105'Бар Мельвен  59' 73' (Росарио Пабло ( 73') Лаборд ГаэтанМоффи Теремас 73' (Пепе Николя ( 73'  90')
Запасные: Буанани БадрединНахуну ЯнисБрайан ДжоБулка МарцинЛоше Том
Хитц MapвинЛанг Михаэль  115'Адамс КасимПельмар АндиНдой Дан  32' 120' (Брэдли Финк ( 120') Диуф ЭндиДжака Таулант 106' (Эссиам Эммануэль ( 106') Бургер Ваутер 72' (Огюстен Жан-Кевин ( 72') Миллар Лиам 72' (Калафьори Рикардо ( 72') Амдуни ЗекиЗекири Анди 83' (Малес Дариан ( 83')
Запасные: Де Моль НильсСальви МиркоНовоа УгоКаде АнтонФогель Уго
20 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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