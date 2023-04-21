«Базель» в овертайме вырвал победу над «Ниццей»

В паре «Ницца» - «Базель» определялся последний участник полуфинала Лиги конференций. В дебюте Гаэтан Лаборд с правого края штрафной с рикошетом послал мяч в сетку ворот. Команды постоянно создавали полумоменты, и в самой концовке основного времени гости отыгрались. Сработал стандарт, скидка под удар Жану-Кевину Огюстену, и тот не подвел, меткий удар со средней дистанции, 1:1 и дополнительные 30 минут. Правда, перед свистком Зеки Амдуни после подачи корнера головой пробил в штангу. Очередной стандарт, угловой, и вторая подача у гостей становится результативной. Касим Адамс выиграл воздух и пробил впритирку со штангой. Билаль Браими едва не сравнял счет, но перекладина выручила гостей.
2:1, «Базель» шагнул в полуфинал.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан9'
|86'Огюстен Жан-Кевин (1:1)
|98'Адамс Касим (1:2)
Шмейхель Каспер•Ндайишимийе Юссуф115' (Белахяне Реда (115') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим• 38'Менди Антуан73' (Амрауи Аюб (73') •Ремзи Аарон• 90'Будауи Хишем 56'87' (Браими Билаль (87') •Тюрам Кефрен• 105'Бар Мельвен 59'73' (Росарио Пабло (73') •Лаборд Гаэтан•Моффи Теремас73' (Пепе Николя (73') 90'
Хитц Mapвин•Ланг Михаэль• 115'Адамс Касим•Пельмар Анди•Ндой Дан 32'120' (Брэдли Финк (120') •Диуф Энди•Джака Таулант106' (Эссиам Эммануэль (106') •Бургер Ваутер72' (Огюстен Жан-Кевин (72') •Миллар Лиам72' (Калафьори Рикардо (72') •Амдуни Зеки•Зекири Анди83' (Малес Дариан (83')
Запасные: Де Моль Нильс•Сальви Мирко•Новоа Уго•Каде Антон•Фогель Уго
20 апреля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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