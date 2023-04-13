«Андерлехт» уверенно переиграл АЗ

В 1/4 финала Лиги конференций пересеклись «Андерлехт» и АЗ. Гости практически ни в чем не уступали противнику, но в итоге проиграли. Микаэль Мурильо ударом головой открыл счет, а в середине второго тайма Маджид Ашимеру великолепно стрельнул со средней дистанции - 2:0. Бельгийцы имеют хорошие шансы на полуфинал, но всё решится в соседних Нидерландах.
Протокол игры
|(1:0) Мурильо Микаэль22'
|(2:0) Ашимеру Маджид70'
Вербрюгген Барт•Мурильо Микаэль•Дебаст Зено•Вертонген Ян•Н'Диайе Мусса•Диавара Амаду84' (Кана Марко (84') •Ашимеру Маджид•Рафаэлов Лиор 74'77' (Струйкенс Марио (77') •Дрейер Андерс•Слимани Ислам66' (Раман Бенито (66') •Амузу Френсис77' (Арнстад Кристиан (77')
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм• 31'Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош•Рейндерс Тиджани• 80'Мейнанс Свен76' (Карлссон Йеспер III (76') •Класи Йорди•Одгор Йенс76' (Михайлович Джордже (76') •Павлидис Вангелис• 42'Ван Бредероде Мирон84' (Лахдо Майкель (84')
13 апреля. Стадион "Лото-парк".
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