«Андерлехт» уверенно переиграл АЗ

В 1/4 финала Лиги конференций пересеклись «Андерлехт» и АЗ. Гости практически ни в чем не уступали противнику, но в итоге проиграли. Микаэль Мурильо ударом головой открыл счет, а в середине второго тайма Маджид Ашимеру великолепно стрельнул со средней дистанции - 2:0. Бельгийцы имеют хорошие шансы на полуфинал, но всё решится в соседних Нидерландах.