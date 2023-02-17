«Днепр-1» всё же не отстоял нули в матче с АЕКом

«Днепр-1» гостил у АЕКа из Ларнаки в матче 1/16 финала Лиги конференции. Киприоты в стартовом отрезке создали три момента. Сначала голкипер отводил угрозу, а удар Рафы Лопеша пришелся в перекладину. Вратарь гостей шикарно сыграл сразу после перерыва, помешав мячу оказаться в девятке после выстрела Имада Фаража. Ненад Томович был близок к голу, но минимально промахнулся, атакуя головой. Лучший шанс у украинцев запорол Александр Михалёнок, который с близкой дистанции попал в голкипера. В ответ соперник открыл счет. После подачи со штрафного на дальнюю штангу выше всех выпрыгнул Анхель Гарсия и здорово пробил головой - 1:0.