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Лига конференций

«Днепр-1» всё же не отстоял нули в матче с АЕКом

17 Февраля 2023 • 00:59 Комментировать
АЕК Ларнака
1:0
Днепр-1
окончен

«Днепр-1» гостил у АЕКа из Ларнаки в матче 1/16 финала Лиги конференции. Киприоты в стартовом отрезке создали три момента. Сначала голкипер отводил угрозу, а удар Рафы Лопеша пришелся в перекладину. Вратарь гостей шикарно сыграл сразу после перерыва, помешав мячу оказаться в девятке после выстрела Имада Фаража. Ненад Томович был близок к голу, но минимально промахнулся, атакуя головой. Лучший шанс у украинцев запорол Александр Михалёнок, который с близкой дистанции попал в голкипера. В ответ соперник открыл счет. После подачи со штрафного на дальнюю штангу выше всех выпрыгнул Анхель Гарсия и здорово пробил головой - 1:0.

Протокол игры  
АЕК Ларнака1:0Днепр-1
(1:0) Гарсия Анхель84'  
Пирич КенанРосалес РобертоМиличевич ХрвоеТомович НенадГарсия Анхель  39'Понс ПереГуставу Луиш 90' (Микель Гонсалес ( 90') Фараж Имад 90' (Энглезу Никос ( 90') Тричковски Иван 65' (Николич Неманья III ( 65') Яколиш Марин 88' (Ойер Санхурхо ( 88') Лопеш Рафаэл 88' (Касас Исмаэль ( 88')
Запасные: Андреу ГенриНаум ГиоргосТумбас ЙоакеймКипрос ХристофоруМамас РафаилСтилианидес Димитриос
Макс ВалефХейнерСваток АлександрСарапий ЭдуардХамаче Янис  19' 46' (Бланко Доминго ( 46') Бабенко РусланВалентин Рубчинский 58' (Танчик Владимир ( 58'  59') Гуцуляк АлексейПихалёнок Александр 89' (Когут Игорь ( 89') Пеглоу 46' (Горбунов Сергей Олегович ( 46') Довбик Артём 89' (Назаренко Александр ( 89')
Запасные: Никита КононовКинарейкин ЯковРыбак ВладиславАдамюк Владимир
16 февраля. Стадион "АЕК Арена".

 

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АЕК Ларнака Днепр-1
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