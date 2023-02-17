«Днепр-1» всё же не отстоял нули в матче с АЕКом

«Днепр-1» гостил у АЕКа из Ларнаки в матче 1/16 финала Лиги конференции. Киприоты в стартовом отрезке создали три момента. Сначала голкипер отводил угрозу, а удар Рафы Лопеша пришелся в перекладину. Вратарь гостей шикарно сыграл сразу после перерыва, помешав мячу оказаться в девятке после выстрела Имада Фаража. Ненад Томович был близок к голу, но минимально промахнулся, атакуя головой. Лучший шанс у украинцев запорол Александр Михалёнок, который с близкой дистанции попал в голкипера. В ответ соперник открыл счет. После подачи со штрафного на дальнюю штангу выше всех выпрыгнул Анхель Гарсия и здорово пробил головой - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Анхель84'
Пирич Кенан•Росалес Роберто•Миличевич Хрвое•Томович Ненад•Гарсия Анхель• 39'Понс Пере•Густаву Луиш90' (Микель Гонсалес (90') •Фараж Имад90' (Энглезу Никос (90') •Тричковски Иван65' (Николич Неманья III (65') •Яколиш Марин88' (Ойер Санхурхо (88') •Лопеш Рафаэл88' (Касас Исмаэль (88')
Макс Валеф•Хейнер•Сваток Александр•Сарапий Эдуард•Хамаче Янис 19'46' (Бланко Доминго (46') •Бабенко Руслан•Валентин Рубчинский58' (Танчик Владимир (58') • 59'Гуцуляк Алексей•Пихалёнок Александр89' (Когут Игорь (89') •Пеглоу46' (Горбунов Сергей Олегович (46') •Довбик Артём89' (Назаренко Александр (89')
16 февраля. Стадион "АЕК Арена".
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