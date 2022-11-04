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Лига конференций

Форнальс: «Это командный успех»

04 Ноября 2022 • 02:44 Комментировать
ФКСБ
0:3
Вест Хэм
окончен

В заключительном этапе группового раунда Лиги конференций лондонский «Вест Хэм» выиграл на выезде у румынской «ФКСБ», забив три безответных мяча. Итоги матча прокомментировал авто двух мячей лондонского клуба Пабло Форнальс.

- Мы уже пробились в следующий раунд, но хотели выиграть, и это был командный успех. Мы ожидали сложную игру, они сменили тренера а у нас в составе было много молодежи. Тем не менее, я должен отметить усилия академии, которая готовит для нас отличных игроков. Сегодняшние новички сыграли действительно здорово, - цитирует слова нападающего «Вест Хэма» BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Пабло Форнальс
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