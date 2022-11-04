Форнальс: «Это командный успех»

В заключительном этапе группового раунда Лиги конференций лондонский «Вест Хэм» выиграл на выезде у румынской «ФКСБ», забив три безответных мяча. Итоги матча прокомментировал авто двух мячей лондонского клуба Пабло Форнальс.

- Мы уже пробились в следующий раунд, но хотели выиграть, и это был командный успех. Мы ожидали сложную игру, они сменили тренера а у нас в составе было много молодежи. Тем не менее, я должен отметить усилия академии, которая готовит для нас отличных игроков. Сегодняшние новички сыграли действительно здорово, - цитирует слова нападающего «Вест Хэма» BT Sport.