Мойес: «Могли забить и больше»

В заключительном этапе группового раунда Лиги конференций лондонский «Вест Хэм» выиграл на выезде у румынской «ФКСБ», забив три безответных мяча. Итоги матча прокомментировал наставник лондонского клуба Дэвид Мойес. Он дал шанс поиграть молодым игрокам и доволен их выступлением.

- Все ребята хорошо сыграли. Мы могли забить больше голов. У нас очень хорошая молодежь, все в команде воодушевлены игрой наших молодых футболистов. Все хотят получить возможность выступить на поле, сегодня такая возможность появилась, и все воспользовались ею в должной мере, - цитирует слова Мойеса BT Sport.