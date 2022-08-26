Клуб из Лихтенштейна произвёл сенсацию, пробившись в групповой раунд Лиги конференций

Настоящая сенсация в Лиге конференций - клуб из Лихтенштейна, «Вадуц», пробился в групповой раунд Лиги конференций. Это случилось впервые в истории местного футбола - ранее клуб из этой крошечной страны не пробивался в групповой раунд каких-либо европейских турниров.

«Вадуц» дал бой не кому-нибудь, а венскому «Рапиду» - клубу, достаточно высоко котирующемуся на арене европейского футбола. В первом матче «Вадуц» добился ничьей на чужом поле, а во второй игре выиграл с минимальным счетом, и в пятницу узнает своих соперников по группе.

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций пройдет в Стамбуле.