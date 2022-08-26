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Лига конференций

Клуб из Лихтенштейна произвёл сенсацию, пробившись в групповой раунд Лиги конференций

 
26 Августа 2022 • 03:43 Комментировать
Рапид Вена
0:1
Вадуц
окончен

Настоящая сенсация в Лиге конференций - клуб из Лихтенштейна, «Вадуц», пробился в групповой раунд Лиги конференций. Это случилось впервые в истории местного футбола - ранее клуб из этой крошечной страны не пробивался в групповой раунд каких-либо европейских турниров.

«Вадуц» дал бой не кому-нибудь, а венскому «Рапиду» - клубу, достаточно высоко котирующемуся на арене европейского футбола. В первом матче «Вадуц» добился ничьей на чужом поле, а во второй игре выиграл с минимальным счетом, и в пятницу узнает своих соперников по группе.

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций пройдет в Стамбуле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рапид Вена Вадуц
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окончен Хайдук 0:2 Вильярреал 4.80 4.30 1.65
окончен Жил Висенте 1:2 АЗ Алкмаар 3.00 3.45 2.30
окончен Рапид Вена 0:1 Вадуц
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