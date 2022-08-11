«Заря» разгромно проиграла «Университате»

«Заря» выиграла номинально домашний матч у «Университати» (1:0), но эксперты в один голос прогнозировали реванш румын в ответном поединке. Уже на пятой минуте Раул Силва замкнул подачу с углового. В начале второго тайма хозяева сняли все вопросы, удачно сработав на подборах мяча - Штефан Баярам шикарно пробил с лета, а Никусор Банку с 12 метров расстрелял ворота. У «Зари» по статистике всё было неплохо, но реальной остроты впереди все же не было.

«Университатя» в плей-офф Лиги конференций сразится с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.