«Заря» разгромно проиграла «Университате»

«Заря» выиграла номинально домашний матч у «Университати» (1:0), но эксперты в один голос прогнозировали реванш румын в ответном поединке. Уже на пятой минуте Раул Силва замкнул подачу с углового. В начале второго тайма хозяева сняли все вопросы, удачно сработав на подборах мяча - Штефан Баярам шикарно пробил с лета, а Никусор Банку с 12 метров расстрелял ворота. У «Зари» по статистике всё было неплохо, но реальной остроты впереди все же не было.
«Университатя» в плей-офф Лиги конференций сразится с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.
Протокол игры
|(1:0) Раул Силва5'
|(2:0) Баярам Штефан53'
|(3:0) Банку Никусор56'
Лазар Давид•Скречу Владимир•Папп Пол•Раул Силва• 71'Банку Никусор•Ханка Серджу74' (Рогульич Анте (74') •Крецу Александру65' (Кэпэцынэ Михай (65') •Баярам Штефан74' (Вэтэжелу Богдан (74') •Матею Александру• 31'Иван Андрей•Кольич Элвир 45'65' (Маркович Йован (65')
Мацапура Дмитрий•Данченко Олег•Имереков Максим•Батагов Арсений•Вантух Роман30' (Maksym Smiyan (30') •Назарина Егор• 71'Чурко Вячеслав•Фагундес Кристиан•Булеца Сергей58' (Безбородько Денис (58') •Кабаев Владислав•Нагнойный Денис57' (Мишнёв Дмитрий (57')
11 августа. Стадион "Ион Облеменко".