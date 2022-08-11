Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Заря» разгромно проиграла «Университате»

11 Августа 2022 • 22:36 Комментировать
Университатя Крайова
3:0
Заря
окончен

«Заря» выиграла номинально домашний матч у «Университати» (1:0), но эксперты в один голос прогнозировали реванш румын в ответном поединке. Уже на пятой минуте Раул Силва замкнул подачу с углового. В начале второго тайма хозяева сняли все вопросы, удачно сработав на подборах мяча - Штефан Баярам шикарно пробил с лета, а Никусор Банку с 12 метров расстрелял ворота. У «Зари» по статистике всё было неплохо, но реальной остроты впереди все же не было.

«Университатя» в плей-офф Лиги конференций сразится с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

Протокол игры  
Университатя Крайова3:0Заря
(1:0) Раул Силва5'  
(2:0) Баярам Штефан53'  
(3:0) Банку Никусор56'  
Лазар ДавидСкречу ВладимирПапп ПолРаул Силва  71'Банку НикусорХанка Серджу 74' (Рогульич Анте ( 74') Крецу Александру 65' (Кэпэцынэ Михай ( 65') Баярам Штефан 74' (Вэтэжелу Богдан ( 74') Матею Александру  31'Иван АндрейКольич Элвир  45' 65' (Маркович Йован ( 65')
Запасные: Нистор ДанПопеску ЛаурентиуВлэдою ШтефанМартич ИванКымпану ГеоргеРивалдиньоРусу ДенисВынэ Йонуц
Мацапура ДмитрийДанченко ОлегИмереков МаксимБатагов АрсенийВантух Роман 30' (Maksym Smiyan ( 30') Назарина Егор  71'Чурко ВячеславФагундес КристианБулеца Сергей 58' (Безбородько Денис ( 58') Кабаев ВладиславНагнойный Денис 57' (Мишнёв Дмитрий ( 57')
Запасные: Хлань МаксимАлефиренко ДаниилЖилкин АнтонБражко ВладимирСнурницын ИгорьСапутин АлександрАлибеков Ахмед
11 августа. Стадион "Ион Облеменко".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Университатя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кызыл-Жар 0:0 АПОЭЛ
окончен Тобол 1:1 Зриньски
окончен Ракув 1:0 Спартак Трнава 1.50 4.15 7.10
окончен ЧФР Клуж 1:0 Шахтёр Солигорск
окончен Твенте 4:1 Чукарички 1.27 5.60 12.00
окончен Коньяспор 2:4 Вадуц
окончен Юргорден 3:1 Сепси
окончен Петрокуб 1:2 Фехервар 5.00 3.80 1.70
окончен Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Лугано
Идет 116 минута Базель 2:1 Брондбю 1.63 3.85 5.60
окончен Университатя Крайова 3:0 Заря
окончен ФКСБ 1:0 ДАК
окончен Антверпен 2:0 Лиллестрём 1.65 4.15 5.00
окончен Панатинаикос 1:1 Славия Прага
окончен Истанбул Башакшехир 3:0 Брейдаблик 1.22 6.50 13.00
Идет 92 минута Клаксвик 2:1 ФК Балкани
Идет 91 минута Хибернианс 1:3 РФШ Рига
Идет 92 минута Шкендия 1:1 АИК 3.05 3.30 2.40
Идет 90 минута Арис Салоники 2:1 Маккаби Тель-Авив 2.30 3.40 3.10
Идет 92 минута Слайго Роверс 1:0 Викинг 4.80 3.85 1.70
Идет 92 минута Левски София 1:2 Хамрун Спартанс 1.25 5.80 14.00
Идет 92 минута Андерлехт 3:0 Пайде Линнамеесконд 1.07 10.50 48.00
Идет 62 минута Лех 2:0 Викингур Рейкьявик
Идет 61 минута Рапид Вена 0:0 Нефтчи 1.35 5.00 9.00
Идет 48 минута Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София
Идет 45 минута АЗ Алкмаар 5:0 Данди Юнайтед 1.23 5.90 14.00
Идет 45 минута Кишварда 2:0 Мольде
Идет 45 минута Янг Бойз 2:0 КуПС
Идет 45 минута Жил Висенте 3:0 Рига 1.40 4.60 8.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
22:36 · Лига конференций УЕФА
«Заря» разгромно проиграла «Университате»
21:58 · Лига конференций УЕФА
Молдавский «Петрокуб» снова проиграл «Фехервару»
21:54 · Лига конференций УЕФА
Солигорский «Шахтёр» не смог забить «ЧФР Клужу» и покинул еврокубки
21:00 · Лига конференций УЕФА
«Рапид» - «Нефтчи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:00 · Лига конференций УЕФА
«Университатя» - «Заря»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:30 · Лига конференций УЕФА
«Петрокуб» - «Фехервар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:30 · Лига конференций УЕФА
«ЧФР Клуж» - «Шахтёр» Солигорск: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:54 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» вылетел из еврокубков, не сумев обыграть «Зриньски»
18:25 · Лига конференций УЕФА
«Кызыл-Жар» не смог забить АПОЭЛу и завершил евросезон
16:30 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» - «Зриньски»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:05 · Лига конференций УЕФА
«Кызыл-Жар» - АПОЭЛ: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
04 Августа
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» в Боснии пропустил единственный мяч ударом с углового
23:49 · Лига конференций УЕФА
«Петрокуб» пропустил 5 мячей в Венгрии
22:24 · Лига конференций УЕФА
«Заря» начала евросезон с победы над румынами
22:01 · Лига конференций УЕФА
Солигорский «Шахтёр» и «ЧФР Клуж» разочаровали невесёлыми нулями
Все новости
Рекомендуем