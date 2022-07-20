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Лига конференций

Гибралтарскому «Линкольну» предстоит пролететь более 6 тысяч километров для игры с «Тоболом»

20 Июля 2022 • 23:19 Комментировать
Линкольн
...
Тобол
26.07 19:00

Из Гибралтара в Казахстан,в город Костанай - футболистам «Линкольн Ред» предстоит совершить путешествие, которое может стать для некоторых из них самым длинным в жизни.

Чемпионам Гибралтара и Казахстана предстоит сыграть между собой в Лиге конференций - оба клуба потерпели неудачи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, причем «Тобол» проиграл венгерскому «Ференцварошу», которым руководит российский наставник Станислав Черчесов.

Путь в Казахстан займет около 10 часов на борту самолета, в пути сменятся четыре часовых пояса. Впрочем, российским футбольным путешественникам, знающим, что такое Дальний Восток, это покажется цветочками...

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Тобол Линкольн Ред Импс
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ЛИНКОЛЬН ТОБОЛ
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окончен Ботев Пловдив 0:0 АПОЭЛ 3.60 3.40 2.10
окончен Викингур 0:2 ДАК
окончен Сутьеска 0:0 Клаксвик
21.07  15:00 Кызыл-Жар ... Осиек
21.07  17:00 Кайрат ... Кишварда 1.82 3.55 4.20
21.07  17:00 Тобол ... Линкольн 1.24 6.20 9.40
21.07  17:00 Лиепая ... Янг Бойз 9.00 5.20 1.30
21.07  18:00 ФК Валмиера ... Шкендия 2.10 3.30 3.45
21.07  18:00 Арарат-Армения ... Пайде Линнамеесконд 1.67 3.70 5.40
21.07  18:30 Македония Джёрче Петров ... ЦСКА София 4.10 3.55 1.85
21.07  19:00 Зира ... Маккаби Тель-Авив 3.70 3.35 1.99
21.07  19:00 Мольде ... Эльфсборг 1.86 3.50 4.10
21.07  19:00 Копер ... Вадуц 1.64 3.65 5.40
21.07  19:00 Лех ... Динамо Батуми 1.63 3.80 5.20
21.07  19:00 СЯК Сейнайоки ... Лиллестрём 3.45 3.45 2.05
21.07  19:00 Сабуртало ... ФКСБ 3.55 3.35 2.04
21.07  19:00 КуПС ... Милсами 1.17 7.40 15.00
21.07  19:30 Судува ... Виборг 3.80 3.40 1.95
21.07  19:30 Погонь Щецин ... Брондбю 2.47 3.25 2.80
21.07  19:30 Ружомберок ... Рига 1.76 3.60 4.50
21.07  20:00 Левски София ... ПАОК 3.75 3.35 1.98
21.07  20:00 Ворскла ... АИК 4.20 3.50 1.83
21.07  20:00 Спарта Прага ... Викинг 1.65 3.75 5.20
21.07  20:00 Фехервар ... Габала 1.28 5.20 10.00
21.07  20:00 Антверпен ... Дрита 1.15 7.60 17.00
21.07  20:00 Рапид Вена ... Лехия Гданьск 1.73 3.75 4.60
21.07  20:00 Базель ... Крузейдерс 1.09 9.00 27.00
21.07  20:00 Б-36 ... Тре Фьори 1.28 5.60 9.20
21.07  20:00 Сент-Джозефс ... Славия Прага
21.07  20:00 Гзира Юнайтед ... Раднички Ниш 4.90 3.75 1.69
21.07  20:00 Петрокуб ... Лачи 2.85 3.15 2.55
21.07  20:30 Арис Лимассол ... Нефтчи 2.42 3.20 2.90
21.07  20:30 ЧФР Клуж ... Интер Эскальдес 1.09 9.50 26.00
21.07  20:30 Хапоэль Беэр-Шева ... Динамо Минск 1.56 3.95 6.00
21.07  20:45 Истанбул Башакшехир ... Маккаби Нетания 1.52 3.80 6.80
21.07  21:00 Арис Салоники ... Гомель 1.27 5.60 9.80
21.07  21:00 Расинг Юнион ... Чукарички
21.07  21:00 Сепси ... Олимпия Любляна
21.07  21:30 Риека ... Юргорден 1.84 3.60 4.00
21.07  21:30 Спартак Трнава ... Ньютаун 1.20 6.80 11.00
21.07  21:30 Вележ ... Хамрун Спартанс 1.44 4.50 7.00
21.07  21:30 АЗ Алкмаар ... Тузла Сити 1.09 10.00 23.00
21.07  21:45 Мазеруэлл ... Слайго Роверс 1.66 3.90 5.00
21.07  21:45 Сент-Патрикс ... Мура
21.07  22:00 Ракув ... Астана 1.87 3.50 4.00
21.07  22:00 БАТЭ ... Коньяспор 3.40 3.35 2.10
21.07  22:00 Влазния Шкодер ... Университатя Крайова 3.90 3.45 1.90
21.07  22:15 Брейдаблик ... Будучност Подгорица 2.21 3.30 3.25
21.07  22:30 Витория Гимарайнш ... Пушкаш-Академия 1.44 4.30 7.20
21.07  22:30 Викингур Рейкьявик ... ТНС 1.63 3.85 5.40
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20 Июля
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