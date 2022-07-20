Гибралтарскому «Линкольну» предстоит пролететь более 6 тысяч километров для игры с «Тоболом»

Из Гибралтара в Казахстан,в город Костанай - футболистам «Линкольн Ред» предстоит совершить путешествие, которое может стать для некоторых из них самым длинным в жизни.

Чемпионам Гибралтара и Казахстана предстоит сыграть между собой в Лиге конференций - оба клуба потерпели неудачи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, причем «Тобол» проиграл венгерскому «Ференцварошу», которым руководит российский наставник Станислав Черчесов.

Путь в Казахстан займет около 10 часов на борту самолета, в пути сменятся четыре часовых пояса. Впрочем, российским футбольным путешественникам, знающим, что такое Дальний Восток, это покажется цветочками...