Моуринью: «Мы ещё играем, а соперник уже давно отдыхает и готовится»

В следующую среду «Роме» предстоит сыграть в финале Лиги конференций против «Фейеноорда», и Жозе Моуринью, наставник римского клуба, призвал албанским поклонников «Ромы» погромче поддерживать команду.

Он обратил внимание на то, что «Фейеноорд» находится в более выгодном положении.

- Думаю, что албанским болельщикам хотелось бы увидеть, как Кумбулла поднимает над головой кубок. Для этого они должны болеть за нас, тем более, что соперник наш уже отдыхает, спокойно готовится, в его составе нет травмированных игроков, а нам еще предстоит матч чемпионата Италии, - цитирует Моуринью ITASportPress.