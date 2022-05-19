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Лига конференций

Моуринью: «Мы ещё играем, а соперник уже давно отдыхает и готовится»

19 Мая 2022 • 00:09 Комментировать

В следующую среду «Роме» предстоит сыграть в финале Лиги конференций против «Фейеноорда», и Жозе Моуринью, наставник римского клуба, призвал албанским поклонников «Ромы» погромче поддерживать команду.

Он обратил внимание на то, что «Фейеноорд» находится в более выгодном положении.

- Думаю, что албанским болельщикам хотелось бы увидеть, как Кумбулла поднимает над головой кубок. Для этого они должны болеть за нас, тем более, что соперник наш уже отдыхает, спокойно готовится, в его составе нет травмированных игроков, а нам еще предстоит матч чемпионата Италии, - цитирует Моуринью ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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