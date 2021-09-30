Моуринью назвал «Зарю» сильным соперником

Уже сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. В одном из них встретятся «Рома» и украинская «Заря». Наставник римлян Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Португалец вспомнил времена, когда противостоял луганскому клубу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», отметив, что и тогда, и сейчас соперник показывает хорошую игру. «Это сильный и дисциплинированный оппонент. Но, но мы приехали сюда за результатом. Я не разделяю для себя турниры по значимости, Вы не увидите ротацию состава», - цитирует «особенного» официальный сайт «Зари».

Напомним, что неделями ранее подопечные Моуринью без проблем справились с болгарским ЦСКА со счетом 5:1, «Заря» же проиграла норвежскому «Будё-Глимту».