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Лига конференций

Моуринью назвал «Зарю» сильным соперником

30 Сентября 2021 • 12:18 Комментировать
Заря
...
Рома
7.00 4.50 1.45
Через 6 ч. 7 мин.

Уже сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. В одном из них встретятся «Рома» и украинская «Заря». Наставник римлян Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Португалец вспомнил времена, когда противостоял луганскому клубу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», отметив, что и тогда, и сейчас соперник показывает хорошую игру. «Это сильный и дисциплинированный оппонент. Но, но мы приехали сюда за результатом. Я не разделяю для себя турниры по значимости, Вы не увидите ротацию состава», - цитирует «особенного» официальный сайт «Зари».

Напомним, что неделями ранее подопечные Моуринью без проблем справились с болгарским ЦСКА со счетом 5:1, «Заря» же проиграла норвежскому «Будё-Глимту».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Заря
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