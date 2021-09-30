«Монако» упустил победу в Испании, «Легия» одолела «Лестер», а «Рома» - «Зарю»

В Лиге Европы «Монако» гостил у «Реала» из Сан-Себастьяна. Представители Лиги 1 забили в начале первого тайма (Аксель Дисаси), но пропустили после перерыва после удара Микеля Мерино - 1:1. Россиянин Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте.
В группе С «Легия» снова победила со счетом 1:0 и вышла на первое место в квартете. Поляки одолели «Лестер», уступив сопернику по всем компонентам. Решающим стал удар Махира Эмрели на 31-й минуте.
В Лиге конференций «Заря» была разгромлена «Ромой» - 0:3. Голы на счету Стефана эль-Шаарави, Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.
Протокол игры
|Реал Сосьедад
|1:1
|Монако
|16' Дисаси Аксель (0:1)
|(1:1) Мерино Микель 53'
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 72' ( Горосабел Андони ( 72') • Ариц Элустондо • Субельдия Игор • Муньос Айхен • Мерино Микель • Субименди Мартин • Гевара Андер 61' ( Туррьентес Беньят ( 61') • Янузай Аднан • Порту Кристиан 71' ( Барренечеа Андер ( 71') • Оярсабаль Микель 90' ( Jon Karrikaburu ( 90')
Запасные: Ромеро Кристо • Райан Мэтт • Урко Гонсалес • Лобете Хулен • Ле Норман Робен • Наварро Роберто • Валера Херман
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль 47' ( Агилар Рубен ( 47') • Дисаси Аксель • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике 90' ( Павлович Страхиня ( 90') • Дьятта Крепен • Фофана Юссуф 66' ( Головин Александр ( 66') • Чуамени Орельен • Лукас Жан • Диоп Софьян 74' ( Марипан Гильермо ( 74' ) • 87'Боаду Мирон 65' ( Фолланд Кевин ( 65')
Запасные: Якобс Исмаил • Исидор Вилсон • Желсон Мартиньш • Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен • Бен-Йеддер Виссам
30 сентября. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры
|(1:0) Эмрели Махир 31'
Мишта Цезарий • Енджейчик Артур • Ветеска Матеуш • Навроцкий Майк • Йоханссон Маттиас 78' ( Абу-Ханна Джоэл ( 78') • Слиш Бартош • Харатин Игорь • Мартинш Андре 70' ( Кастрати Лирим ( 70') • Младенович Филип • 90'Жозуэ Филипе 52' 83' ( Пекхарт Томаш ( 83' ) • 88'Эмрели Махир 84' 83' ( Лопеш Рафаэл ( 83')
Запасные: Холовня Матеуш • Рибейру Юри • Костож Кацпер • Роуз Линдси • Тобиаш Кацпер • Скибицки Кацпер • Челхака Юрген • Мучи Эрнест
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль 78' ( Лукмен Адемола ( 78') • Сёюнджю Чаглар • Вестергор Янник • Кастань Тимоти • Сумаре Бубакари • Тилеманс Юри • Дьюзбери-Холл Кирнан 67' ( Мэддисон Джеймс ( 67' ) • 84'Томас Люк • 21'Перес Айосе 67' ( Барнс Харви ( 67') • Дака Пэтсон 82' ( Варди Джейми ( 82')
Запасные: Олбрайтон Марк • Бенкович Филип • Рикарду Перейра II • Бертранд Райан • Якупович Элдин • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
30 сентября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
Протокол игры
|7' Эль-Шаарави Стефан (0:1)
|66' Смоллинг Крис (0:2)
|68' Абрахам Тэмми (0:3)
Мацапура Дмитрий • Хомченовский Дмитрий • Цвек Ловро • Имереков Максим • Фаворов Денис • Назарина Егор • Громов Артём • Булеца Сергей • Кочергин Владислав • Сайяд Аллахьяр • Кабаев Владислав
Запасные: Алефиренко Даниил • Raymond Owusu • Cristian • Жилкин Антон • Снурницын Игорь • Гладкий Александр • Лунёв Максим • Захеди Шахаб
Патрисиу Руй • Калафьори Рикардо • Смоллинг Крис • Кумбулла Мараш • Ибаньес Рожер • Кристанте Бриан • Дарбо Эбрима • Эль-Шаарави Стефан • Пеллегрини Лоренцо • Перес Карлес • Шомуродов Элдор
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Винья Матиас • Бове Эдоардо • Абрахам Тэмми • Мхитарян Генрих • Вильяр Гонсало • Манчини Джанлука • Дзаньоло Николо • Фузато Даниэл • Майораль Борха
30 сентября. Стадион "Славутич-Арена".