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Лига Европы

«Монако» упустил победу в Испании, «Легия» одолела «Лестер», а «Рома» - «Зарю»

30 Сентября 2021 • 21:41 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Монако
окончен

В Лиге Европы «Монако» гостил у «Реала» из Сан-Себастьяна. Представители Лиги 1 забили в начале первого тайма (Аксель Дисаси), но пропустили после перерыва после удара Микеля Мерино - 1:1. Россиянин Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте.

В группе С «Легия» снова победила со счетом 1:0 и вышла на первое место в квартете. Поляки одолели «Лестер», уступив сопернику по всем компонентам. Решающим стал удар Махира Эмрели на 31-й минуте.

В Лиге конференций «Заря» была разгромлена «Ромой» - 0:3. Голы на счету Стефана эль-Шаарави, Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:1 Монако
    16' Дисаси Аксель (0:1)
(1:1) Мерино Микель 53'    
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   72' (Горосабел Андони (   72') Ариц Элустондо Субельдия Игор Муньос Айхен Мерино Микель Субименди Мартин Гевара Андер   61' (Туррьентес Беньят (   61') Янузай Аднан Порту Кристиан   71' (Барренечеа Андер (   71') Оярсабаль Микель   90' (Jon Karrikaburu (   90')
Запасные: Ромеро Кристо Райан Мэтт Урко Гонсалес Лобете Хулен Ле Норман Робен Наварро Роберто Валера Херман
Нюбель Александр Сидибе Джибриль   47' (Агилар Рубен (   47') Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   90' (Павлович Страхиня (   90') Дьятта Крепен Фофана Юссуф   66' (Головин Александр (   66') Чуамени Орельен Лукас Жан Диоп Софьян   74' (Марипан Гильермо (   74'   87') Боаду Мирон   65' (Фолланд Кевин (   65')
Запасные: Якобс Исмаил Исидор Вилсон Желсон Мартиньш Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен Бен-Йеддер Виссам
30 сентября. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры  
Легия 1:0 Лестер
(1:0) Эмрели Махир 31'    
Мишта Цезарий Енджейчик Артур Ветеска Матеуш Навроцкий Майк Йоханссон Маттиас   78' (Абу-Ханна Джоэл (   78') Слиш Бартош Харатин Игорь Мартинш Андре   70' (Кастрати Лирим (   70') Младенович Филип   90' Жозуэ Филипе   52'   83' (Пекхарт Томаш (   83'   88') Эмрели Махир   84'   83' (Лопеш Рафаэл (   83')
Запасные: Холовня Матеуш Рибейру Юри Костож Кацпер Роуз Линдси Тобиаш Кацпер Скибицки Кацпер Челхака Юрген Мучи Эрнест
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль   78' (Лукмен Адемола (   78') Сёюнджю Чаглар Вестергор Янник Кастань Тимоти Сумаре Бубакари Тилеманс Юри Дьюзбери-Холл Кирнан   67' (Мэддисон Джеймс (   67'   84') Томас Люк   21' Перес Айосе   67' (Барнс Харви (   67') Дака Пэтсон   82' (Варди Джейми (   82')
Запасные: Олбрайтон Марк Бенкович Филип Рикарду Перейра II Бертранд Райан Якупович Элдин Чодури Хамза Уорд Дэнни II
30 сентября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".
Протокол игры  
Заря 0:3 Рома
    7' Эль-Шаарави Стефан (0:1)
    66' Смоллинг Крис (0:2)
    68' Абрахам Тэмми (0:3)
Мацапура Дмитрий Хомченовский Дмитрий Цвек Ловро Имереков Максим Фаворов Денис Назарина Егор Громов Артём Булеца Сергей Кочергин Владислав Сайяд Аллахьяр Кабаев Владислав
Запасные: Алефиренко Даниил Raymond Owusu Cristian Жилкин Антон Снурницын Игорь Гладкий Александр Лунёв Максим Захеди Шахаб
Патрисиу Руй Калафьори Рикардо Смоллинг Крис Кумбулла Мараш Ибаньес Рожер Кристанте Бриан Дарбо Эбрима Эль-Шаарави Стефан Пеллегрини Лоренцо Перес Карлес Шомуродов Элдор
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Винья Матиас Бове Эдоардо Абрахам Тэмми Мхитарян Генрих Вильяр Гонсало Манчини Джанлука Дзаньоло Николо Фузато Даниэл Майораль Борха
30 сентября. Стадион "Славутич-Арена".

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окончен Легия 1:0 Лестер
окончен Фенербахче 0:3 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
окончен Реал Сосьедад 1:1 Монако
окончен Наполи 2:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
Идет 87 минута Селтик 0:3 Байер Л 3.7 3.6 2.04
Идет 80 минута Марсель 0:0 Галатасарай 1.93 3.5 4.3
Идет 86 минута Лудогорец 0:1 Црвена Звезда 2.85 3.45 2.49
Идет 89 минута Лацио 2:0 Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
Идет 88 минута Вест Хэм 1:0 Рапид Вена 1.31 5.2 12
Идет 89 минута Ференцварош 1:2 Бетис 4.7 3.8 1.77
Идет 87 минута Генк 0:3 Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
Идет 87 минута Брага 2:1 Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
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