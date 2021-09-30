«Монако» упустил победу в Испании, «Легия» одолела «Лестер», а «Рома» - «Зарю»

В Лиге Европы «Монако» гостил у «Реала» из Сан-Себастьяна. Представители Лиги 1 забили в начале первого тайма (Аксель Дисаси), но пропустили после перерыва после удара Микеля Мерино - 1:1. Россиянин Александр Головин вышел на поле на 66-й минуте.

В группе С «Легия» снова победила со счетом 1:0 и вышла на первое место в квартете. Поляки одолели «Лестер», уступив сопернику по всем компонентам. Решающим стал удар Махира Эмрели на 31-й минуте.

В Лиге конференций «Заря» была разгромлена «Ромой» - 0:3. Голы на счету Стефана эль-Шаарави, Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама.