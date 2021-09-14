Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле

Во вторник стартовал первый в истории групповой турнир Лиги конференций.
Оба матча прошли в Израиле. «Маккаби» из Тель-Авива разгромил армянский «Алашкерт» со счётом 4:1. Одноклубники из «Хайфы» сыграли с «Фейеноордом» без результативных ударов - 0:0.
Протокол игры
|(1:0) Перица Стипе 13'
|17' Jose Embalo (1:1)
|(2:1) Gabi Kanikovski 32'
|(3:1) Битон Дан 45'
|(4:1) Хозец Матан 72'
Даниэл Перец • Idan Nachmias • Давидзаде Офир • Жералдеш Андре • Эрнандес Луис • Глазер Дан • Каниховский Гавриель • Йейни Ширан • Герреро Эдуардо • Битон Дан • Перица Стипе
Запасные: Шамир Эден • Кювас Брандлей • Кандил Маор • Альмог Эйлон • Пивень Шахар • Халайла Осама • Рикан Авраам • Балтакса Матан • Тененбаум Даниэль • Бен-Хаим Таль II • Ido Shahar • Хозец Матан
Чанчаревич Огньен • Болевич Деян • Камета Тьяго • Восканян Тарон • Кадио Дидье • Батиста Вангу • Григорян Артак II • Безекур Винсент • Михайлович Бранко • Jose Embalo • Глишич Александар
Запасные: Нишон Дарланио • Юрченко Давид • Matheus Alessandro • Овсепян Румян • Милинкович Марко • Крючков Владислав • Едигарян Артак • Хурцидзе Давид
14 сентября. Стадион "Блумфилд".
Протокол игры
14 сентября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).