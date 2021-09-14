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Лига конференций

Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле

14 Сентября 2021 • 19:26 Комментировать
Маккаби Хайфа
0:0
Фейеноорд
окончен

Во вторник стартовал первый в истории групповой турнир Лиги конференций.

Оба матча прошли в Израиле. «Маккаби» из Тель-Авива разгромил армянский «Алашкерт» со счётом 4:1. Одноклубники из «Хайфы» сыграли с «Фейеноордом» без результативных ударов - 0:0.

Протокол игры  
Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт
(1:0) Перица Стипе 13'    
    17' Jose Embalo (1:1)
(2:1) Gabi Kanikovski 32'    
(3:1) Битон Дан 45'    
(4:1) Хозец Матан 72'    
Даниэл Перец Idan Nachmias Давидзаде Офир Жералдеш Андре Эрнандес Луис Глазер Дан Каниховский Гавриель Йейни Ширан Герреро Эдуардо Битон Дан Перица Стипе
Запасные: Шамир Эден Кювас Брандлей Кандил Маор Альмог Эйлон Пивень Шахар Халайла Осама Рикан Авраам Балтакса Матан Тененбаум Даниэль Бен-Хаим Таль II Ido Shahar Хозец Матан
Чанчаревич Огньен Болевич Деян Камета Тьяго Восканян Тарон Кадио Дидье Батиста Вангу Григорян Артак II Безекур Винсент Михайлович Бранко Jose Embalo Глишич Александар
Запасные: Нишон Дарланио Юрченко Давид Matheus Alessandro Овсепян Румян Милинкович Марко Крючков Владислав Едигарян Артак Хурцидзе Давид
14 сентября. Стадион "Блумфилд".

 

Протокол игры  
Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд
14 сентября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив Алашкерт
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окончен Маккаби Хайфа 0:0 Фейеноорд
окончен Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт
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