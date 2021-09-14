Лига конференций стартовала: «Алашкерт» и «Фейеноорд» неудачно сыграли в Израиле

Во вторник стартовал первый в истории групповой турнир Лиги конференций.

Оба матча прошли в Израиле. «Маккаби» из Тель-Авива разгромил армянский «Алашкерт» со счётом 4:1. Одноклубники из «Хайфы» сыграли с «Фейеноордом» без результативных ударов - 0:0.