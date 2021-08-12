​«Астана» Тихонова с треском вылетела из Лиги конференций

После гостевой ничьей 1:1 с финским клубом «КуПС» «Астана», которую тренирует Андрей Тихонов, определённо была фаворитом противостояния. В ответной встрече казахстанская команда поначалу оправдывала этот статус – после первого тайма «Астана» вела со счётом 2:0.

Вскоре после перерыва гости из Финляндии отыграли один мяч, но Тигран Барсегян быстро вернул «Астане» перевес в два мяча – 3:1. Что после этого случилось с подопечными Тихонова, сказать сложно. На 61-й, 74-й и 77-й минутах «КуПС» забил по разу и сделал счёт 3:4. Автором хет-трика в составе гостей стал Рангел.

«Астана» с треском вылетела из Лиги конференций, а «КуПС» прошёл в раунд плей-офф, где сразится с немецким клубом «Унион Берлин».