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Лига конференций УЕФА

​«Астана» Тихонова с треском вылетела из Лиги конференций

12 Августа 2021 • 17:51 Комментировать
Астана
3:4
КуПС
окончен
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После гостевой ничьей 1:1 с финским клубом «КуПС» «Астана», которую тренирует Андрей Тихонов, определённо была фаворитом противостояния. В ответной встрече казахстанская команда поначалу оправдывала этот статус – после первого тайма «Астана» вела со счётом 2:0.

Вскоре после перерыва гости из Финляндии отыграли один мяч, но Тигран Барсегян быстро вернул «Астане» перевес в два мяча – 3:1. Что после этого случилось с подопечными Тихонова, сказать сложно. На 61-й, 74-й и 77-й минутах «КуПС» забил по разу и сделал счёт 3:4. Автором хет-трика в составе гостей стал Рангел.

«Астана» с треском вылетела из Лиги конференций, а «КуПС» прошёл в раунд плей-офф, где сразится с немецким клубом «Унион Берлин».  

Протокол игры  
Астана 3:4 КуПС
(1:0) Барсегян Тигран 4'    
(2:0) Аимбетов Абат 41'    
    53' Рангел (2:1)
(3:1) Барсегян Тигран 58'    
    61' Рангел (3:2)
    74' Рангел (3:3)
    77' Икаунекс Янис (3:4)
Непогодов Дмитрий Рукавина Антонио Битри Энео Томашевич Зарко Бейсебеков Абзал Эбонг Макс Шимунович Лука Куат Исламбек Томасов Марин Барсегян Тигран Аимбетов Абат
Запасные: Эуженио Педро Чуперка Валерий Прокопенко Владислав Cadete Совет Саги Бечирай Фатос Калмырза Мейрамбек Басманов Станислав Скворцов Лев Подымский Данил Гурман Марк Заруцкий Александр
Крайдль Йоханнес Каррильо Даниэль II Ниба Макдональд Тойвомяки Ханри Попович Антон Боатенг Бисмарк Себбан Джордан Ниссилья Урхо Икаунекс Янис Удо Аньекпено Рангел
Запасные: Хаарала Сантери Юрю Томми Хямяляйнен Танели Sami Rissanen Ярвинен Ииро Видьеског Аксель Хейнонен Артту Тейряс Миика
12 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов КУПС
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