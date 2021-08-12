​«Астана» Тихонова с треском вылетела из Лиги конференций

После гостевой ничьей 1:1 с финским клубом «КуПС» «Астана», которую тренирует Андрей Тихонов, определённо была фаворитом противостояния. В ответной встрече казахстанская команда поначалу оправдывала этот статус – после первого тайма «Астана» вела со счётом 2:0.
Вскоре после перерыва гости из Финляндии отыграли один мяч, но Тигран Барсегян быстро вернул «Астане» перевес в два мяча – 3:1. Что после этого случилось с подопечными Тихонова, сказать сложно. На 61-й, 74-й и 77-й минутах «КуПС» забил по разу и сделал счёт 3:4. Автором хет-трика в составе гостей стал Рангел.
«Астана» с треском вылетела из Лиги конференций, а «КуПС» прошёл в раунд плей-офф, где сразится с немецким клубом «Унион Берлин».
Протокол игры
|(1:0) Барсегян Тигран 4'
|(2:0) Аимбетов Абат 41'
|53' Рангел (2:1)
|(3:1) Барсегян Тигран 58'
|61' Рангел (3:2)
|74' Рангел (3:3)
|77' Икаунекс Янис (3:4)
Непогодов Дмитрий • Рукавина Антонио • Битри Энео • Томашевич Зарко • Бейсебеков Абзал • Эбонг Макс • Шимунович Лука • Куат Исламбек • Томасов Марин • Барсегян Тигран • Аимбетов Абат
Запасные: Эуженио Педро • Чуперка Валерий • Прокопенко Владислав • Cadete • Совет Саги • Бечирай Фатос • Калмырза Мейрамбек • Басманов Станислав • Скворцов Лев • Подымский Данил • Гурман Марк • Заруцкий Александр
Крайдль Йоханнес • Каррильо Даниэль II • Ниба Макдональд • Тойвомяки Ханри • Попович Антон • Боатенг Бисмарк • Себбан Джордан • Ниссилья Урхо • Икаунекс Янис • Удо Аньекпено • Рангел
Запасные: Хаарала Сантери • Юрю Томми • Хямяляйнен Танели • Sami Rissanen • Ярвинен Ииро • Видьеског Аксель • Хейнонен Артту • Тейряс Миика
12 августа.