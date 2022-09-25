Тренер сборной Украины прокомментировал разгром Армении

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Украины на выезде встречалась с национальной командой Армении. «Жёлто-синие» отпраздновали крупную победу со счетом 5:0.

После финального свистка главный тренер гостей Александр Петраков ответил на вопросы представителей СМИ.

«Футбол бывает очень жестоким. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это чисто их победа. Я им очень благодарен, молодцы», - приводит слова специалиста пресс-служба УАФ.

После этого поединка сборная Украины с десятью набранными баллами занимает второе место в таблице своей группы.