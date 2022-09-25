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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Украины прокомментировал разгром Армении

 
25 Сентября 2022 • 06:57 Комментировать
Армения
0:5
Украина
окончен

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Украины на выезде встречалась с национальной командой Армении. «Жёлто-синие» отпраздновали крупную победу со счетом 5:0.

После финального свистка главный тренер гостей Александр Петраков ответил на вопросы представителей СМИ.

«Футбол бывает очень жестоким. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это чисто их победа. Я им очень благодарен, молодцы», - приводит слова специалиста пресс-служба УАФ.

После этого поединка сборная Украины с десятью набранными баллами занимает второе место в таблице своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Армении Александр Петраков
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