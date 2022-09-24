Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Украины вернула лидерство, забив 5 мячей в Армении

 
24 Сентября 2022 • 17:53 Комментировать (5)
Армения
0:5
Украина
окончен

В пятом туре Лиги наций сборная Украины играла против армян. Из-за сложного календаря и дальних перелётов Александр Петраков полностью обновил стартовый состав, и эта ставка сегодня сработала. Его команда на классе обыграла соперника, забив в его ворота пять мячей.

В первом тайме прострел вдоль ворот замкнул Александр Тымчик. Он же ассистировал Александру Зубкову после перерыва, и тот с центра штрафной расстрелял ворота. Разгромным счет стал после удара-навеса Зубкова на дальнюю штангу, и Артём Довбик головой добавил мяч в пустые ворота. Даниил Игнатенко шикарно выстрелил в уголок из-за штрафной, а затем Довбик выдал «Бразилию» и в гуще игроков на пятачке обманул нескольких защитников и подбросил мяч над ногой голкипера - 5:0.

Армения остается на последнем месте с тремя очками. Украинцы вернули лидерство, набрав 10 баллов.

Протокол игры  
Армения0:5Украина
  22'Тымчик Александр (0:1)
  57'Зубков Александр (0:2)
  69'Довбик Артём (0:3)
  81'Игнатенко Даниил (0:4)
  84'Довбик Артём (0:5)
Юрченко ДавидАмбарцумян ОганесМкоян Грайр 76' (Восканян Тарон ( 76') Чалышир АндреМаргарян Жирайр 76' (Монрой Хорди ( 76') Барсегян Тигран 63' (Шагоян Жирайр ( 63') Дашян Артак  71'Григорян АртакБайрамян ХоренБичахчян Ваан 46' (Арутюнян Оганес ( 46'  88') Селараян Лукас 82' (Серобян Артур ( 82')
Запасные: Мкртчян СергейМурадян КаренАкопян АкопБегларян АрсенБучнев СтаниславМкртчян СтепаГалстян Сероб
Лунин АндрейЗабарный ИльяКривцов Сергей  62' 77' (Матвиенко Николай ( 77') Качараба ТарасТымчик АлександрМиколенко ВиталийСидорчук Сергей  30' 46' (Пихалёнок Александр ( 46') Игнатенко ДаниилЦыганков Виктор 66' (Довбик Артём ( 66') Зубков Александр 71' (Мудрик Михаил ( 71') Яремчук Роман 66' (Ярмоленко Андрей ( 66')
Запасные: Бондарь ВалерийРизнык ДмитрийКараваев АлександрМалиновский РусланМихайличенко БогданВолынец ЕвгенийСтепаненко Тарас
24 сентября. Стадион "Республиканский стадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Армении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
24 Сентября 2022 в 18:25
Сперцяна ждут игры в прямо-таки команде мечты)
ингерман
24 Сентября 2022 в 18:11
ай за што.. этаж вам не там как туц.. А-ха-ха-ха! )))
ARTUR
24 Сентября 2022 в 18:06
Вот так результат...армян на поле не было что ли ??
Evgen 86
24 Сентября 2022 в 18:09
Были.. Но они ждали повестки
ARTUR
24 Сентября 2022 в 18:12
))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 0:5 Украина 6.20 4.10 1.57
Идет 173 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
24.09  19:00 Словения ... Норвегия 3.75 3.45 2.07
24.09  19:00 Северная Ирландия ... Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
25.09  16:00 Молдова ... Лихтенштейн 1.20 6.60 13.00
25.09  16:00 Андорра ... Латвия 4.50 3.50 1.81
25.09  19:00 Словакия ... Беларусь 1.48 4.60 7.00
25.09  19:00 Азербайджан ... Казахстан 2.36 3.20 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
17:53 · Лига наций УЕФА
Сборная Украины вернула лидерство, забив 5 мячей в Армении 5
15:47 · Испания. Ла Лига
Ван Галь объяснил, почему ставит де Йонга и Депая в основу, хотя оба футболиста недостаточно играют в «Барселоне»
15:41 · Голландия. Эредивизие
Броббей: «Было бы здорово забить в матче с Бельгией»
15:30 · Лига наций УЕФА
Армения - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
15:18 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Броббей и Гравенберх могут сыграть завтра с Бельгией»
15:13 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк: «Мы непобедимы при ван Гале и хотим продолжать в том же духе»
12:40 · Лига наций УЕФА
Эдегор готов сыграть сегодня со Словенией
10:55 · Лига наций УЕФА
Дембеле рискует пропустить матч Франции против Дании
10:48 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Я отправился на Евро-2020 после 8-недельной травмы и попал в символическую сборную турнира»
10:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении Венгрии: «Мы совершили слишком много ошибок»
09:58 · Германия. Бундеслига
Флик признал, что допустил ошибку, выпустив Хофманна на правом фланге обороны в матче с Венгрией
09:49 · Лига наций УЕФА
Грилиш не поможет Англии в матче с Германией
09:26 · Лига наций УЕФА
Димарко: «Стыдно не участвовать в чемпионате мира»
08:54 · Лига наций УЕФА
Англия и Сан-Марино - единственные сборные, не забившие с игры в Лиге наций
08:47 · Лига наций УЕФА
Англия повторила антирекорд 30-летней давности
Все новости
Рекомендуем