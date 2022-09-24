Сборная Украины вернула лидерство, забив 5 мячей в Армении

В пятом туре Лиги наций сборная Украины играла против армян. Из-за сложного календаря и дальних перелётов Александр Петраков полностью обновил стартовый состав, и эта ставка сегодня сработала. Его команда на классе обыграла соперника, забив в его ворота пять мячей.

В первом тайме прострел вдоль ворот замкнул Александр Тымчик. Он же ассистировал Александру Зубкову после перерыва, и тот с центра штрафной расстрелял ворота. Разгромным счет стал после удара-навеса Зубкова на дальнюю штангу, и Артём Довбик головой добавил мяч в пустые ворота. Даниил Игнатенко шикарно выстрелил в уголок из-за штрафной, а затем Довбик выдал «Бразилию» и в гуще игроков на пятачке обманул нескольких защитников и подбросил мяч над ногой голкипера - 5:0.

Армения остается на последнем месте с тремя очками. Украинцы вернули лидерство, набрав 10 баллов.