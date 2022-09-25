Россиянам запретили вход на матч Армении с Украиной

В субботу, 24 сентября, состоялся матч группового этапа Лиги наций между сборными Армении и Украины. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Александра Петракова со счетом 5:0.

Это противостояние посетили около десяти тысяч болельщиков. Как отмечает журналист Эндрю Тодос, продажа билетов на эту встречу для людей с паспортом РФ была запрещена.

После вчерашнего успеха украинская сборная занимает второе место в своей группе. Армения находится на последней строчке.

В заключительном туре сборная Украины сыграет против Шотландии. Встреча состоится во вторник, 27 сентября.