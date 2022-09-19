​В РФС подтвердили обращение в УЕФА и ФИФА из-за слов тренера сборной Украины

Российский футбольный союз действительно обращался в УЕФА и ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Обращение было направлено ещё в июне, о чём «РБ Спорт» рассказали в пресс-службе РФС.

«Мы считаем, что слова господина Петракова носят явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. По нашему мнению, подобные выражения недопустимыми, на что мы и обратили внимание ФИФА и УЕФА», - прокомментировали ситуацию в РФС.

Напомним, что Александр Петраков работает у руля сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Под руководством Петракова украинская национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата Европы.

В сентябре сборная Украины в Лиге наций дважды сыграет против шотландцев, а также сразится с армянами.