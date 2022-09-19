​РФС требует наказания для тренера сборной Украины

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием наказать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

По мнению РФС, Петраков весной в своих интервью нарушал кодекс поведения, в том числе в плане несоблюдения политического нейтралитета.

Александр Петраков в настоящий момент готовит сборную Украины к трём матчам Лиги наций. В сентябре «жёлто-синие» сыграют против Шотландии (дважды) и Армении.

Напомним, что на тренерском мостике сборной Украины Александр Петраков после Евро-2020 сменил Андрея Шевченко.