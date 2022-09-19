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Лига наций УЕФА

​РФС требует наказания для тренера сборной Украины

 
19 Сентября 2022 • 15:22 Комментировать

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием наказать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

По мнению РФС, Петраков весной в своих интервью нарушал кодекс поведения, в том числе в плане несоблюдения политического нейтралитета.

Александр Петраков в настоящий момент готовит сборную Украины к трём матчам Лиги наций. В сентябре «жёлто-синие» сыграют против Шотландии (дважды) и Армении.

Напомним, что на тренерском мостике сборной Украины Александр Петраков после Евро-2020 сменил Андрея Шевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Сборная Украины Александр Петраков
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