Влахович не попал в финальную заявку сборной Сербии на матчи Лиги наций

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович на попал в заявку сборной Сербии на матчи группового этапа в Лиге наций.

На следующей неделе сербам предстоит встретиться с Норвегией, Словенией (дважды) и Швецией. Изначально Влахович был в заявке, состоящей из 34 человек, но был отозван из-за опасений по поводу травмы.

Сербия в Лиге наций выступает во второй по силе лиге B. Противниками Сербии по группе являются Норвегия, Швеция и Словения.

Ближайший матч Сербия проведёт против Норвегии 2 июня.

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий начинал чемпионат Италии в «Фиорентине», а зимой перешёл в «Ювентус» за 80 миллионов евро. В сезоне-2021/22 он сыграл 45 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 6 результативных передач.