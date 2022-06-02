Швеция и Норвегия победили на Балканах

Всё больше сборных дебютируют в Лиге наций 2022 года. В матчах группы В4 всё решили меткие удары гостей. Швед Эмиль Форсберг реализовал пенальти в гостях у Словении, а Деян Кулушевски снял вопросы в концовке (2:0). С минимальным счетом на выезде триумфовали норвежцы, одолевшие команду Сербии. Забил Эрлинг Холанн.Протокол игры