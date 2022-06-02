Швеция и Норвегия победили на Балканах

Всё больше сборных дебютируют в Лиге наций 2022 года. В матчах группы В4 всё решили меткие удары гостей. Швед Эмиль Форсберг реализовал пенальти в гостях у Словении, а Деян Кулушевски снял вопросы в концовке (2:0). С минимальным счетом на выезде триумфовали норвежцы, одолевшие команду Сербии. Забил Эрлинг Холанн.Протокол игры
|39'Форсберг Эмиль (0:1)
|88'Кулушевски Деян (0:2)
Облак Ян•Блажич Миха•Бийол Яка•Мевля Миха 76' (Вербич Беньямин ( 76') •Стоянович Петар • 37'Гнезда-Черин Адам•Куртич Ясмин•Сикошек Грегор 65' (Ловрич Санди ( 65') •Шпорар Андраж 46' (Сеско Бенджамин ( 46') •Зайц Миха 41' 65' (Карничник Зан ( 65') •Целар Жан 82' (Захович Лука ( 82')
Ольсен Робин•Андерссон Йоэль 65' (Крафт Эмиль ( 65' ) • 83'Старфельт Карл 45' (Милошевич Александер ( 45') •Нильссон Йоаким•Аугустинссон Людвиг•Олссон Кристоффер 43' 65' (Сванберг Маттиас ( 65') •Карлстрём Йеспер 79' (Каюсте Йенс ( 79') •Форсберг Эмиль•Кулушевски Деян • 85'Исак Александр 80' (Кайсон Робин ( 80') •Классон Виктор
02 июня. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры
|26' Холанн Эрлинг (0:1)
Милинкович-Савич Ваня • Миленкович Никола • Велькович Милош 75' ( Эракович Страхиня ( 75') • Павлович Страхиня • Лазович Дарко 69' ( Груйич Марко ( 69') • Лукич Саша 69' ( Радоньич Неманья ( 69') • Гудель Неманья 46' ( Йович Лука ( 46') • Костич Филип 69' ( Живкович Андрия ( 69') • Тадич Душан • Милинкович-Савич Сергей • Митрович Александар 61'
Запасные: Максимович Неманья • Дмитрович Марко • Райкович Предраг • Машович Эрхан • Митрович Стефан • Ристич Михайло • Рачич Урош
Нюланд Эрьян • Педерсен Маркус Гольмгрен • Страндберг Стефан • Эстигор Лео • Мелинг Биргер • 82'Эдегор Мартин • Эурснес Фредрик 3' 76' ( Торстведт Кристиан ( 76') • Берге Сандер 75' ( Дели Матс Мёллер ( 75') • Эльюнусси Мохамед • Холанн Эрлинг 67' ( Торсби Мортен ( 67') • Кинг Джошуа 46' ( Сорлот Александр ( 46')
Запасные: Мо Бреде • Хёуге Йенс • Грютебуст Стен • Рюэрсон Юлиан • Ханше-Ольсен Андреас • Хансен Андре • Бьоркан Фредерик • Норманн Матиас
02 июня. Стадион "Райко Митич".