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Лига наций УЕФА

Швеция и Норвегия победили на Балканах

02 Июня 2022 • 23:45 Комментировать
Словения
0:2
Швеция
окончен

Всё больше сборных дебютируют в Лиге наций 2022 года. В матчах группы В4 всё решили меткие удары гостей. Швед Эмиль Форсберг реализовал пенальти в гостях у Словении, а Деян Кулушевски снял вопросы в концовке (2:0). С минимальным счетом на выезде триумфовали норвежцы, одолевшие команду Сербии. Забил Эрлинг Холанн.Протокол игры

 
Словения 0:2Швеция
  39'Форсберг Эмиль (0:1)
  88'Кулушевски Деян (0:2)
Облак ЯнБлажич МихаБийол ЯкаМевля Миха  76' (Вербич Беньямин (  76') Стоянович Петар   37'Гнезда-Черин АдамКуртич ЯсминСикошек Грегор  65' (Ловрич Санди (  65') Шпорар Андраж  46' (Сеско Бенджамин (  46') Зайц Миха   41'  65' (Карничник Зан (  65') Целар Жан  82' (Захович Лука (  82')
Запасные: Чрнигой ДоменВекич ИгорМилец МартинГоренц-Станкович ЙонШтулац ЛеоБелек ВидБалковец Юре
Ольсен РобинАндерссон Йоэль  65' (Крафт Эмиль (  65'   83') Старфельт Карл  45' (Милошевич Александер (  45') Нильссон ЙоакимАугустинссон ЛюдвигОлссон Кристоффер   43'  65' (Сванберг Маттиас (  65') Карлстрём Йеспер  79' (Каюсте Йенс (  79') Форсберг ЭмильКулушевски Деян   85'Исак Александр  80' (Кайсон Робин (  80') Классон Виктор
Запасные: Хргота БранимирЛинде АндреасДьёкереш ВикторЭкдаль ХьяльмарГудмундссон ГабриэльНордфельдт КристофферКуртулус Эдвин
02 июня. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры 
Сербия 0:1Норвегия
  26' Холанн Эрлинг (0:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня  Миленкович Никола  Велькович Милош   75' (Эракович Страхиня (   75' Павлович Страхиня  Лазович Дарко   69' (Груйич Марко (   69' Лукич Саша   69' (Радоньич Неманья (   69' Гудель Неманья   46' (Йович Лука (   46' Костич Филип   69' (Живкович Андрия (   69' Тадич Душан  Милинкович-Савич Сергей  Митрович Александар   61'
Запасные: Максимович Неманья  Дмитрович Марко  Райкович Предраг  Машович Эрхан  Митрович Стефан  Ристич Михайло  Рачич Урош
Нюланд Эрьян  Педерсен Маркус Гольмгрен  Страндберг Стефан  Эстигор Лео  Мелинг Биргер   82'  Эдегор Мартин  Эурснес Фредрик   3'   76' (Торстведт Кристиан (   76' Берге Сандер   75' (Дели Матс Мёллер (   75' Эльюнусси Мохамед  Холанн Эрлинг   67' (Торсби Мортен (   67' Кинг Джошуа   46' (Сорлот Александр (   46')
Запасные: Мо Бреде  Хёуге Йенс  Грютебуст Стен  Рюэрсон Юлиан  Ханше-Ольсен Андреас  Хансен Андре  Бьоркан Фредерик  Норманн Матиас
 02 июня. Стадион "Райко Митич".

 

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окончен Кипр 0:2 Косово 4.00 3.25 2.05
Идет 183 минута Албания 0:0 РОССИЯ 3.65 3.25 2.13
окончен Северная Ирландия 0:1 Греция 3.60 2.85 2.40
окончен Испания 1:1 Португалия 2.20 3.40 3.65
окончен Словения 0:2 Швеция 3.40 3.10 2.30
окончен Чехия 2:1 Швейцария 3.20 3.25 2.35
окончен Израиль 2:2 Исландия 1.90 3.40 4.30
окончен Сербия 0:1 Норвегия 2.17 3.35 3.45
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03.06  19:00 Латвия ... Андорра 1.45 3.95 7.80
03.06  21:45 Франция ... Дания 1.75 3.60 5.00
03.06  21:45 Беларусь ... Словакия 1.64 3.85 5.80
03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
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