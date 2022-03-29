Сборная Казахстана сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Казахстана и Молдовы. Первая игра завершилась победой казахов со счётом 2:1.

Уже на четырнадцатой минуте встречи гости открыли счёт, прекрасным ударом отметился защитник сборной Молдовы Игорь Армаш. До перерыва опасных моментов больше не было. Гости могли забить «гол из раздевалки», но Шацкий свою команду спас. Хозяева не планировали уступать, пошли вперёд, создали несколько моментов, но сравнять счёт не смогли, игра перешла в дополнительное время, где команды победителя не выявили. В серии пенальти удачливее оказались хозяева и сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА.