Сборная Казахстана сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Казахстана и Молдовы. Первая игра завершилась победой казахов со счётом 2:1.
Уже на четырнадцатой минуте встречи гости открыли счёт, прекрасным ударом отметился защитник сборной Молдовы Игорь Армаш. До перерыва опасных моментов больше не было. Гости могли забить «гол из раздевалки», но Шацкий свою команду спас. Хозяева не планировали уступать, пошли вперёд, создали несколько моментов, но сравнять счёт не смогли, игра перешла в дополнительное время, где команды победителя не выявили. В серии пенальти удачливее оказались хозяева и сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА.
Протокол игры
|13'Армаш Игорь (0:1)
Шацкий Игорь•Малый Сергей•Марочкин Александр•Алип Нуралы 87' 103' (Бейсебеков Абзал ( 103') •Быстров Марат 66' (Жаксылыков Айбар ( 66') •Куат Исламбек•Тагыберген Асхат 103' (Жуков Георгий ( 103') •Васильев Владислав Олегович 44' 66' (Каиров Багдат ( 66') •Суюмбаев Гафуржан 46' (Досмагамбетов Тимур ( 46' ) • 117'Аимбетов Абат 116' (Абикен Айбол ( 116') •Зайнутдинов Бактиёр
Райлян Дорин•Посмак Вячеслав•Болохан Вадим 64' (Крачун Артур ( 64') •Армаш Игорь • 81'Ревенко Иоан-Кэлин•Раца Вадим • 27'Плэтикэ Михаил 69' (Мандриченко Дмитрий ( 69' ) • 85'Рябчук Олег • 73'Каймаков Михаил•Ионице Артур • 120'Николаеску Йон
29 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).