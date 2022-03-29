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Лига наций УЕФА

Сборная Казахстана сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА

29 Марта 2022 • 19:50 Комментировать
Казахстан
0:1
Молдова
окончен после пенальти

В рамках ответного стыкового матча за сохранение прописки в Лиге С Лиги Наций УЕФА встречались сборные Казахстана и Молдовы. Первая игра завершилась победой казахов со счётом 2:1.

Уже на четырнадцатой минуте встречи гости открыли счёт, прекрасным ударом отметился защитник сборной Молдовы Игорь Армаш. До перерыва опасных моментов больше не было. Гости могли забить «гол из раздевалки», но Шацкий свою команду спас. Хозяева не планировали уступать, пошли вперёд, создали несколько моментов, но сравнять счёт не смогли, игра перешла в дополнительное время, где команды победителя не выявили. В серии пенальти удачливее оказались хозяева и сохранили прописку в Лиге С Лиги Наций УЕФА.

Протокол игры  
Казахстан 0:1 (5:4)Молдова
  13'Армаш Игорь (0:1)
     
Шацкий ИгорьМалый СергейМарочкин АлександрАлип Нуралы   87'  103' (Бейсебеков Абзал (  103') Быстров Марат  66' (Жаксылыков Айбар (  66') Куат ИсламбекТагыберген Асхат  103' (Жуков Георгий (  103') Васильев Владислав Олегович   44'  66' (Каиров Багдат (  66') Суюмбаев Гафуржан  46' (Досмагамбетов Тимур (  46'   117') Аимбетов Абат  116' (Абикен Айбол (  116') Зайнутдинов Бактиёр
Запасные: Нарзилдаев ДуманМуртазаев РоманСейсен МухаммеджанПокатилов СтасЕрланов ТемирланКенесов Арман
Райлян ДоринПосмак ВячеславБолохан Вадим  64' (Крачун Артур (  64') Армаш Игорь   81'Ревенко Иоан-КэлинРаца Вадим   27'Плэтикэ Михаил  69' (Мандриченко Дмитрий (  69'   85') Рябчук Олег   73'Каймаков МихаилИонице Артур   120'Николаеску Йон
Запасные: Дрос КристианГынсарь РадуДумбравану ДаниэлЦуркан ЯсерФуртунэ ДенисПлэтикэ СергиуНамашко СтаниславЖардан ИонПостолаки ВирджилиуЧелядник Дмитрий
29 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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окончен после пенальти Казахстан 0:1 Молдова 2.12 3.00 4.00
Идет 52 минута Кипр 2:0 Эстония 2.65 2.85 3.05
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