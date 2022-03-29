Защитник сборной Казахстана был госпитализирован во время матча с Молдовой

Сборная Казахстана по сумме двух матчей переиграла сборную Молдовы и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций.

Как сообщает sports.kz, в сегодняшней встрече сотрясение мозга получил казахский защитник Гафуржан Суюмбаев и был заменён в первом тайме на Тимура Досмагамбетова. Отмечается, что Суюмбаев был госпитализирован, но его здоровью ничего не угрожает.

31-летний защитник на клубном уровне выступает за «Аксу», в нынешнем сезоне он сыграл пять матчей и отдал одну голевую передачу. Что касается сборной Казахстана, то Суюмбаев дебютировал за неё в октябре 2014 года, за это время защитник успел сыграть 41 матч и забил четыре гола.