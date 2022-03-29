Определились соперники сборной Казахстана в Лиге Наций

Сборная Казахстана уступила на своём поле сборной Молдовы (0:1), но сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций.

Таким образом, подопечные Андрея Карповича в сезоне-2022/23 будут выступать в группе 3 Лиги С, где их соперниками станут сборные Беларуси, Азербайджана и Словакии.

Сборная Молдовы в свою очередь опустилась в Лигу С, где в следующем сезоне выступит в первой группе вместе со сборными Латвии, Андорры и Лихтенштейна.

Отметим, что сборные Казахстана и Молдовы выявили победителя по в серии лишь по сумме двух матчей, гости были лишь в одном ударе от победы, но довести до неё дело так и не смогли.