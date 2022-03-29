Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Определились соперники сборной Казахстана в Лиге Наций

29 Марта 2022 • 20:20 Комментировать
Казахстан
0:1
Молдова
окончен после пенальти

Сборная Казахстана уступила на своём поле сборной Молдовы (0:1), но сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций.

Таким образом, подопечные Андрея Карповича в сезоне-2022/23 будут выступать в группе 3 Лиги С, где их соперниками станут сборные Беларуси, Азербайджана и Словакии.

Сборная Молдовы в свою очередь опустилась в Лигу С, где в следующем сезоне выступит в первой группе вместе со сборными Латвии, Андорры и Лихтенштейна.

Отметим, что сборные Казахстана и Молдовы выявили победителя по в серии лишь по сумме двух матчей, гости были лишь в одном ударе от победы, но довести до неё дело так и не смогли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Сборная Молдовы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Казахстан 0:1 Молдова 2.12 3.00 4.00
окончен Кипр 2:0 Эстония 2.65 2.85 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Марта
21:31 · Лига наций УЕФА
Защитник сборной Казахстана был госпитализирован во время матча с Молдовой
20:55 · Лига наций УЕФА
Сборная Кипра переиграла эстонцев и сохранила прописку в Лиге С Лиги Наций
20:20 · Лига наций УЕФА
Определились соперники сборной Казахстана в Лиге Наций
16:30 · Лига наций УЕФА
Казахстан — Молдова: составы, прямая трансляция и онлайн
24 Марта
22:45 · Лига наций УЕФА
Эстония и Кипр расписали мировую в Лиге Наций
22:28 · Лига наций УЕФА
Казахстан одержал волевую победу над Молдовой в Лиге Наций
19:30 · Лига наций УЕФА
Молдова — Казахстан: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
04 Марта
18:59 · Лига наций УЕФА
Карпин рассказал о целях сборной России на ближайшие матчи Лиги Наций
08 Февраля
13:35 · Лига наций УЕФА
Назван стадион, на котором сборная России сыграет июньские матчи в Лиге наций
21 Декабря
20:28 · Лига наций УЕФА
ФИФА попытается заблокировать участие сборных из Южной Америки в Лиге наций
20 Декабря
21:17 · Лига наций УЕФА
Уткин уверен, что Лигу наций можно расширить южноамериканскими командами
19 Декабря
19:16 · Лига наций УЕФА
Малафеев не считает, что сборной России попалась лёгкая группа в Лиге наций
10:49 · Лига наций УЕФА
Газзаев: «Россия - однозначный фаворит группы в Лиге наций»
17 Декабря
17:56 · Лига наций УЕФА
​В УЕФА подтвердили вступление в Лигу наций 10 сборных из Южной Америки 2
14:51 · Лига наций УЕФА
​Сборные Бразилии и Аргентины могут поучаствовать в Лиге наций
Все новости
Рекомендуем