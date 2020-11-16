​Сборная Норвегии соберёт новый состав и сыграет с Австрией

Норвежская футбольная ассоциация объявила о том, что национальная команда страны сыграет в шестом туре Лиги наций против Австрии. На выходных сборная Норвегии не сыграла против Румынии – команде не разрешили отправиться на матч из-за положительного теста у одного из футболистов.

Теперь сборная Норвегии соберёт новый состав. Изначально планировалось, что футболисты из одиннадцати разных стран прибудут прямо в Вену, но из-за ограничений в условиях пандемии такой план трудноосуществим. Было решено, что игроки соберутся в норвежском отеле, сдадут тесты и отправятся на игру.

Добавим, что сборную Норвегии в матче с Австрией возглавит тренер молодёжной сборной Лейф Гуннар Смеруд.