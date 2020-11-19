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Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс поднимаются в лигу А

19 Ноября 2020, 00:47,

Евро-Футбол.Ру

В группе В1 Лиги наций сборная Норвегии едва не обыграла Австрию на выезде (1:1), но этого было недостаточно, чтобы отобрать у соперника первое место.

В группе В2 Шотландия оступилась в игре с Израилем (0:1). Этим воспользовались чехи (победа над Словакией 2:0 и первое место в квартете).

Гол Давида Шигера позволил венграм набрать три очка в матче с Турцией (2:0) и занять первое место.

В квартете В4 Уэльс разобрался с финнами в битве за первое место (3:1). Болгары не смогли уйти от вылета в низший дивизион.

Словения не проиграла в Греции (0:0) и стала победителем группы С3.

Протокол игры  
Австрия 1:1 Норвегия
    61' Захид Гайас (0:1)
(1:1) Грбич Адриан 90'    
Перван Павао Лайнер Штефан Ильзанкер Штефан   17'   81' (Траунер Гернот (   81') Хинтереггер Мартин Ульмер Андреас Ранфтль Райнхольд Баумгартлингер Юлиан Шлагер Ксавер   64' (Грбич Адриан (   64') Алаба Давид Забитцер Марсель Арнаутович Марко
Запасные: Триммель Кристофер Шауб Луис Калайджич Саша Станкович Цицан Визингер Филип Шлагер Александер Грегорич Михаэль Цуль Петер Онисиво Карим Балик Гусейн
Бротвейт Пер Рюэрсон Юлиан   80'   81' (Гранли Даниэль (   81'   88') Габриэльсен Рубен Ханше-Ольсен Андреас Шельвик Йорген Захид Гайас   81' (Аскилдсен Кристоффер (   81') Тронстад Сондре Ульвестад Фредрик Дели Матс Мёллер   49'   67' (Торстведт Кристиан (   67') Ларсен Йорген   86' (Виннхейм Андреас (   86') Бериша Ветон   86' (Эвьен Хэкон (   86')
Запасные: Anders Kristiansen II Бёркеейет Тобиас
18 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры  
Северная Ирландия 1:1 Румыния
(1:0) Бойс Лайам 56'    
    81' Бикфалви Эрик (1:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли Баллард Дэниэл Эванс Джонни Каткарт Крейг Даллас Стюарт Макнейр Пэдди Смит Майкл   79' (Маклафлин Конор (   79') Маккэнн Алистер Кеннеди Мэттью   66' (Льюис Джамал (   66') Мадженнис Джош   79' (Гелбрейт Итан (   79') Бойс Лайам   66' (Вашингтон Конор (   66')
Запасные: Уайт Гэвин Макговерн Майкл Маклафлин Райан II Флэнаган Том Хазард Конор
Татарушану Чиприан Неделчару Ионуц Кристя Юлиан Тошка Алин   74' (Бикфалви Эрик (   74') Крецу Валентин   64' (Могос Василе (   64') Марин Рэзван Нистор Дан Камора Мауру Ман Деннис   64' (Максим Александру (   64') Алибек Денис   87' (Балута Александр (   87') Тэнасе Флорин   87' (Ганя Кристиан (   87')
Запасные: Цэру Богдан Митря Богдан Пушкаш Георге Бэлгрэдян Кристиан Маня Кристьян Албу Кристиан Лазар Давид
18 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры  
Израиль 1:0 Шотландия
(1:0) Манор Соломон 44'    
Марсиано Офир   90' Даса Элазар Йейни Ширан   78' (Абу-Фани Мохаммад (   78'   87') Тиби Эйтан Битон Нир Менахем Сун Лави Нета   78' (Огани Орель (   78'   90') Манор Соломон   84' (Коэн Йонатан (   84') Натхо Бибрас   62' (Голаса Эйял (   62') Вайссман Шон Захави Эран
Запасные: Абу-Ханна Джоэл Тавата Талеб Ницан Итамар Osama Khalaila Харуш Ариэль Перец Дор Дадья Ор
Маршалл Дэвид О'Доннелл Стивен   73' (Маккена Скотт (   73') Галлахер Деклан   73' (Бёрк Оливер (   73') Мактоминай Скотт Робертсон Эндрю Макгрегор Каллум   82' (Маклин Кенни (   82') Джек Райан   85' Тирни Киран Кристи Райан Дайкс Линдон   61' (Макбарни Оливер (   61') Макгинн Джон   61' (Гриффитс Лей (   61')
Запасные: Шенклэнд Лоуренс Палмер Лиам Консидайн Эндрю Тэйлор Грэг Гордон Крейг Купер Лиам Маклохлан Джон
18 ноября. Стадион "Нетания".
Протокол игры  
Чехия 2:0 Словакия
(1:0) Соучек Томаш 17'    
(2:0) Ондрашек Зденек 55'    
Вацлик Томаш   46' (Коубек Томаш (   46') Цоуфал Владимир Калаш Томаш Брабец Якуб Матею Алеш Соучек Томаш Крал Алекс Масопуст Лукаш   46' Дарида Владимир   88' (Барак Антонин (   88') Янкто Якуб   74' (Копич Ян (   74') Ондрашек Зденек   66' (Выдра Матей (   66')
Запасные: Голеш Томаш Черны Вацлав Новак Филип Дочкал Борек Мандоус Алеш Крменчик Михал Зима Давид Емелка Вацлав
Родак Марек Пекарик Петер Дьомбер Норберт Шкриньяр Милан Губочан Томаш Лоботка Станислав   62' (Суслов Томаш (   62') Руснак Альберт   62' (Грошовски Патрик (   62'   90') Куцка Юрай   67' (Грегуш Ян (   67') Гамшик Марек Мак Роберт   62' (Шафранко Павол (   62') Дюриш Михал   81' (Шранц Иван (   81')
Запасные: Якубех Адам Вальент Мартин Шатка Любомир Мазань Роберт Грейф Доминик Пощек Лукаш Мраз Самуэл
18 ноября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
Протокол игры  
Венгрия 2:0 Турция
(1:0) Шигер Давид 57'    
(2:0) Варга Кевин 90'    
Дибус Денеш   77' Фиоло Оттила Ланг Адам Салаи Аттила Него Лоик   89' (Ботка Эндре (   89') Шигер Давид Надь Адам Хандья Силвестер   74' (Холендер Филип (   74'   78') Кальмар Жолт   46' (Варга Кевин (   46') Конывес Норберт   46' (Чери Тамаш (   46'   54') Николич Неманья III   64' (Дьюрчо Адам (   64'   90')
Запасные: Беше Барнабаш Шефер Андраш Хегедуш Лойош Кечкеш Акош
Гюнок Мерт Сангаре Назим Кабак Озан Демирал Мерих Эркин Джанер Текдемир Махмут   48'   88' (Айхан Кан (   88') Туфан Озан   71' (Озджан Беркай (   71') Чалханоглу Хакан Кавечи Ирфан   55' (Язиджи Юсуф (   55') Караман Кенан Тосун Дженк   71' (Тюрюдж Дениз (   71')
Запасные: Мюлдюр Мерт Байрам Омер Чакыр Угурджан Йокушлу Окай Токёз Дорукхан Байиндыр Алтай
18 ноября. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры  
Уэльс 3:1 Финляндия
(1:0) Уилсон Гарри 29'    
(2:0) Джеймс Дэниэл 46'    
    63' Пукки Теэму (2:1)
(3:1) Мур Киффер 84'    
Уорд Дэнни II Мефам Крис Родон Джо Лоуренс Джеймс   46' (Мур Киффер (   46') Робертс Коннор II Моррелл Джозефф Ампаду Этан   76' Норрингтон-Дэвис Рис   90' (Гантер Кристофер (   90') Джеймс Дэниэл   89' (Робертс Тайлер (   89') Уилсон Гарри   89' (Брукс Дэвид (   89') Бэйл Гарет   61' (Лоуренс Том (   61')
Запасные: Шихан Джош II Уильямс Джонатан Кинг Томас Локьер Том Уильямс Неко Уильямс Оуайн Смит Мэттью II
Градецки Лукаш Алхо Николай Тойвио Йоона Араюури Паулус Уронен Йере   12' Лод Робин Камара Глен О'Шоунесси Даниэль   61' (Соири Пюрю (   61') Тейлор Роберт   61' (Хямяляйнен Нико (   61') Пукки Теэму   89' (Форсс Маркус (   89') Шуллер Расмус   73' (Валакари Онни (   73')
Запасные: Йоронен Йессе Яаккола Ансси Ояла Юхани Гранлунд Альбин Нисканен Ильмари Кауко Йони Карялайнен Расмус
18 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры  
Ирландия 0:0 Болгария
Рэндолф Даррен О'Ши Дара Даффи Шейн Лонг Кевин   11' Мэннинг Райан   21'   85' (Кристи Сайрус (   85') Найт Джейсон Хурихан Конор Брэйди Роберт   78' (Бирн Джек (   78') Хорган Дэрил   67' (Куллен Джош (   67') Коллинз Джеймс II   85' (Магуайр Шон (   85') Кёртис Ронан   85' (Пэрротт Трой (   85')
Запасные: Траверс Марк Бурк Грэм Келлехер Каомхин Кларк Киран Jack Taylor III Макинефф Аарон Ленихан Дарра
Луков Мартин Попов Страхил Димитров Кристиан Ангелов Георгий Сисиньо Неусиано   29'   60' (Василев Александар II (   60') Малинов Кристиян Цветков Александар Делев Спас   61' (Ковачев Светослав (   61') Илиев Димитар   81' (Александров Денислав (   81') Иванов Галин   45'   60' (Карагерен Бирсент (   60') Краев Божидар
Запасные: Карабелев Янис Караджов Иван Янков Доминик Терзиев Радослав Юсеин Серкан
18 ноября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

Протокол игры  
Греция 0:0 Словения
Влаходимос Одиссей Харис Мавриас Хацидиакос Пантелис   90' Цавелас Георгиос   56'   79' (Масурас Гиоргос (   79') Цимикас Костас   90' (Кирьякопулос Георгиос (   90'   90') Зека Карлос   67' (Цолис Христос (   67') Курбелис Димитрис Лимниос Димитрис Бакасетас Тасос   85' Фортунис Костас Якумакис Георгиос   46' (Павлидис Вангелис (   46')
Запасные: Диудис Сократис Михаилидис Яннис Бухалакис Андреас Пелкас Димитрис Баркас Василис Рота Лазарос Хадзийованнис Анастасиос Сиопис Манолис
Облак Ян Стоянович Петар Блажич Миха Мевля Миха Балковец Юре   88' Ловрич Санди   90' (Скубич Нейц (   90') Бийол Яка   77' (Ветрих Амедей (   77'   81') Куртич Ясмин   21' Бохар Дамьян   6'   67' (Вербич Беньямин (   67') Иличич Йосип   56'   90' (Байрич Кенан (   90') Вучкич Харис   76' (Шпорар Андраж (   76')
Запасные: Чрнигой Домен Розман Матьяж Коутер Нино Матавж Тим Юрчевич Марио Зайц Миха Белек Вид
18 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
Протокол игры  
Косово 1:0 Молдова
(1:0) Кастрати Лирим 31'    
Уйкани Самир Войвода Мергим Ррахмани Амир   20' (Алити Фидан (   20') Дрешевич Ибрахим   85' Хадергьонай Флорент   80' Бериша Валон Шала Херолинд Жегрова Эдон   84' (Крьезиу Хекуран (   84') Целина Берсант   89' (Тачи Арменд (   89') Кастрати Лирим Мурики Ведат   78'
Запасные: Мурич Ариянет Рашани Эльбасан Хасани Флорент Нухиу Атдхи Бекай Висар Mirlind Daku Раскай Анель
Намашко Станислав Жардан Ион Эфрос Штефан Армаш Игорь Плэтикэ Сергиу   38' (Раца Вадим (   38') Ионице Артур   59' (Каймаков Михаил (   59') Чеботару Евгений Спатару Дану   86' (Белоусов Александр (   86') Цуркан Ясер Рябчук Олег   73' Николаеску Йон   45'
Запасные: Дрос Кристиан Бойчук Александр Думбравану Даниэл Тарас Дан Богдан Константин Болохан Вадим Каланча Николай Домашкан Виталий Кошелев Алексей
18 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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