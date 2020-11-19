Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс поднимаются в лигу А

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19 Ноября 2020, 00:47,
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В группе В1 Лиги наций сборная Норвегии едва не обыграла Австрию на выезде (1:1), но этого было недостаточно, чтобы отобрать у соперника первое место.
В группе В2 Шотландия оступилась в игре с Израилем (0:1). Этим воспользовались чехи (победа над Словакией 2:0 и первое место в квартете).
Гол Давида Шигера позволил венграм набрать три очка в матче с Турцией (2:0) и занять первое место.
В квартете В4 Уэльс разобрался с финнами в битве за первое место (3:1). Болгары не смогли уйти от вылета в низший дивизион.
Словения не проиграла в Греции (0:0) и стала победителем группы С3.
Протокол игры
|61' Захид Гайас (0:1)
|(1:1) Грбич Адриан 90'
Перван Павао • Лайнер Штефан • Ильзанкер Штефан 17' 81' ( Траунер Гернот ( 81') • Хинтереггер Мартин • Ульмер Андреас • Ранфтль Райнхольд • Баумгартлингер Юлиан • Шлагер Ксавер 64' ( Грбич Адриан ( 64') • Алаба Давид • Забитцер Марсель • Арнаутович Марко
Запасные: Триммель Кристофер • Шауб Луис • Калайджич Саша • Станкович Цицан • Визингер Филип • Шлагер Александер • Грегорич Михаэль • Цуль Петер • Онисиво Карим • Балик Гусейн
Бротвейт Пер • Рюэрсон Юлиан 80' 81' ( Гранли Даниэль ( 81' ) • 88'Габриэльсен Рубен • Ханше-Ольсен Андреас • Шельвик Йорген • Захид Гайас 81' ( Аскилдсен Кристоффер ( 81') • Тронстад Сондре • Ульвестад Фредрик • Дели Матс Мёллер 49' 67' ( Торстведт Кристиан ( 67') • Ларсен Йорген 86' ( Виннхейм Андреас ( 86') • Бериша Ветон 86' ( Эвьен Хэкон ( 86')
Запасные: Anders Kristiansen II • Бёркеейет Тобиас
18 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
Протокол игры
|(1:0) Бойс Лайам 56'
|81' Бикфалви Эрик (1:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли • Баллард Дэниэл • Эванс Джонни • Каткарт Крейг • Даллас Стюарт • Макнейр Пэдди • Смит Майкл 79' ( Маклафлин Конор ( 79') • Маккэнн Алистер • Кеннеди Мэттью 66' ( Льюис Джамал ( 66') • Мадженнис Джош 79' ( Гелбрейт Итан ( 79') • Бойс Лайам 66' ( Вашингтон Конор ( 66')
Запасные: Уайт Гэвин • Макговерн Майкл • Маклафлин Райан II • Флэнаган Том • Хазард Конор
Татарушану Чиприан • Неделчару Ионуц • Кристя Юлиан • Тошка Алин 74' ( Бикфалви Эрик ( 74') • Крецу Валентин 64' ( Могос Василе ( 64') • Марин Рэзван • Нистор Дан • Камора Мауру • Ман Деннис 64' ( Максим Александру ( 64') • Алибек Денис 87' ( Балута Александр ( 87') • Тэнасе Флорин 87' ( Ганя Кристиан ( 87')
Запасные: Цэру Богдан • Митря Богдан • Пушкаш Георге • Бэлгрэдян Кристиан • Маня Кристьян • Албу Кристиан • Лазар Давид
18 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
Протокол игры
|(1:0) Манор Соломон 44'
Марсиано Офир • 90'Даса Элазар • Йейни Ширан 78' ( Абу-Фани Мохаммад ( 78' ) • 87'Тиби Эйтан • Битон Нир • Менахем Сун • Лави Нета 78' ( Огани Орель ( 78' ) • 90'Манор Соломон 84' ( Коэн Йонатан ( 84') • Натхо Бибрас 62' ( Голаса Эйял ( 62') • Вайссман Шон • Захави Эран
Запасные: Абу-Ханна Джоэл • Тавата Талеб • Ницан Итамар • Osama Khalaila • Харуш Ариэль • Перец Дор • Дадья Ор
Маршалл Дэвид • О'Доннелл Стивен 73' ( Маккена Скотт ( 73') • Галлахер Деклан 73' ( Бёрк Оливер ( 73') • Мактоминай Скотт • Робертсон Эндрю • Макгрегор Каллум 82' ( Маклин Кенни ( 82') • Джек Райан • 85'Тирни Киран • Кристи Райан • Дайкс Линдон 61' ( Макбарни Оливер ( 61') • Макгинн Джон 61' ( Гриффитс Лей ( 61')
Запасные: Шенклэнд Лоуренс • Палмер Лиам • Консидайн Эндрю • Тэйлор Грэг • Гордон Крейг • Купер Лиам • Маклохлан Джон
18 ноября. Стадион "Нетания".
Протокол игры
|(1:0) Соучек Томаш 17'
|(2:0) Ондрашек Зденек 55'
Вацлик Томаш 46' ( Коубек Томаш ( 46') • Цоуфал Владимир • Калаш Томаш • Брабец Якуб • Матею Алеш • Соучек Томаш • Крал Алекс • Масопуст Лукаш 46' • Дарида Владимир 88' ( Барак Антонин ( 88') • Янкто Якуб 74' ( Копич Ян ( 74') • Ондрашек Зденек 66' ( Выдра Матей ( 66')
Запасные: Голеш Томаш • Черны Вацлав • Новак Филип • Дочкал Борек • Мандоус Алеш • Крменчик Михал • Зима Давид • Емелка Вацлав
Родак Марек • Пекарик Петер • Дьомбер Норберт • Шкриньяр Милан • Губочан Томаш • Лоботка Станислав 62' ( Суслов Томаш ( 62') • Руснак Альберт 62' ( Грошовски Патрик ( 62' ) • 90'Куцка Юрай 67' ( Грегуш Ян ( 67') • Гамшик Марек • Мак Роберт 62' ( Шафранко Павол ( 62') • Дюриш Михал 81' ( Шранц Иван ( 81')
Запасные: Якубех Адам • Вальент Мартин • Шатка Любомир • Мазань Роберт • Грейф Доминик • Пощек Лукаш • Мраз Самуэл
18 ноября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
Протокол игры
|(1:0) Шигер Давид 57'
|(2:0) Варга Кевин 90'
Дибус Денеш • 77'Фиоло Оттила • Ланг Адам • Салаи Аттила • Него Лоик 89' ( Ботка Эндре ( 89') • Шигер Давид • Надь Адам • Хандья Силвестер 74' ( Холендер Филип ( 74' ) • 78'Кальмар Жолт 46' ( Варга Кевин ( 46') • Конывес Норберт 46' ( Чери Тамаш ( 46' ) • 54'Николич Неманья III 64' ( Дьюрчо Адам ( 64' ) 90'
Запасные: Беше Барнабаш • Шефер Андраш • Хегедуш Лойош • Кечкеш Акош
Гюнок Мерт • Сангаре Назим • Кабак Озан • Демирал Мерих • Эркин Джанер • Текдемир Махмут 48' 88' ( Айхан Кан ( 88') • Туфан Озан 71' ( Озджан Беркай ( 71') • Чалханоглу Хакан • Кавечи Ирфан 55' ( Язиджи Юсуф ( 55') • Караман Кенан • Тосун Дженк 71' ( Тюрюдж Дениз ( 71')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Байрам Омер • Чакыр Угурджан • Йокушлу Окай • Токёз Дорукхан • Байиндыр Алтай
18 ноября. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Гарри 29'
|(2:0) Джеймс Дэниэл 46'
|63' Пукки Теэму (2:1)
|(3:1) Мур Киффер 84'
Уорд Дэнни II • Мефам Крис • Родон Джо • Лоуренс Джеймс 46' ( Мур Киффер ( 46') • Робертс Коннор II • Моррелл Джозефф • Ампаду Этан • 76'Норрингтон-Дэвис Рис 90' ( Гантер Кристофер ( 90') • Джеймс Дэниэл 89' ( Робертс Тайлер ( 89') • Уилсон Гарри 89' ( Брукс Дэвид ( 89') • Бэйл Гарет 61' ( Лоуренс Том ( 61')
Запасные: Шихан Джош II • Уильямс Джонатан • Кинг Томас • Локьер Том • Уильямс Неко • Уильямс Оуайн • Смит Мэттью II
Градецки Лукаш • Алхо Николай • Тойвио Йоона • Араюури Паулус • Уронен Йере • 12'Лод Робин • Камара Глен • О'Шоунесси Даниэль 61' ( Соири Пюрю ( 61') • Тейлор Роберт 61' ( Хямяляйнен Нико ( 61') • Пукки Теэму 89' ( Форсс Маркус ( 89') • Шуллер Расмус 73' ( Валакари Онни ( 73')
Запасные: Йоронен Йессе • Яаккола Ансси • Ояла Юхани • Гранлунд Альбин • Нисканен Ильмари • Кауко Йони • Карялайнен Расмус
18 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
Рэндолф Даррен • О'Ши Дара • Даффи Шейн • Лонг Кевин • 11'Мэннинг Райан 21' 85' ( Кристи Сайрус ( 85') • Найт Джейсон • Хурихан Конор • Брэйди Роберт 78' ( Бирн Джек ( 78') • Хорган Дэрил 67' ( Куллен Джош ( 67') • Коллинз Джеймс II 85' ( Магуайр Шон ( 85') • Кёртис Ронан 85' ( Пэрротт Трой ( 85')
Запасные: Траверс Марк • Бурк Грэм • Келлехер Каомхин • Кларк Киран • Jack Taylor III • Макинефф Аарон • Ленихан Дарра
Луков Мартин • Попов Страхил • Димитров Кристиан • Ангелов Георгий • Сисиньо Неусиано 29' 60' ( Василев Александар II ( 60') • Малинов Кристиян • Цветков Александар • Делев Спас 61' ( Ковачев Светослав ( 61') • Илиев Димитар 81' ( Александров Денислав ( 81') • Иванов Галин 45' 60' ( Карагерен Бирсент ( 60') • Краев Божидар
Запасные: Карабелев Янис • Караджов Иван • Янков Доминик • Терзиев Радослав • Юсеин Серкан
18 ноября. Стадион "Авива" (Дублин).
Протокол игры
Влаходимос Одиссей • Харис Мавриас • Хацидиакос Пантелис • 90'Цавелас Георгиос 56' 79' ( Масурас Гиоргос ( 79') • Цимикас Костас 90' ( Кирьякопулос Георгиос ( 90' ) • 90'Зека Карлос 67' ( Цолис Христос ( 67') • Курбелис Димитрис • Лимниос Димитрис • Бакасетас Тасос • 85'Фортунис Костас • Якумакис Георгиос 46' ( Павлидис Вангелис ( 46')
Облак Ян • Стоянович Петар • Блажич Миха • Мевля Миха • Балковец Юре • 88'Ловрич Санди 90' ( Скубич Нейц ( 90') • Бийол Яка 77' ( Ветрих Амедей ( 77' ) • 81'Куртич Ясмин • 21'Бохар Дамьян 6' 67' ( Вербич Беньямин ( 67') • Иличич Йосип 56' 90' ( Байрич Кенан ( 90') • Вучкич Харис 76' ( Шпорар Андраж ( 76')
Запасные: Чрнигой Домен • Розман Матьяж • Коутер Нино • Матавж Тим • Юрчевич Марио • Зайц Миха • Белек Вид
18 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
Протокол игры
|(1:0) Кастрати Лирим 31'
Уйкани Самир • Войвода Мергим • Ррахмани Амир 20' ( Алити Фидан ( 20') • Дрешевич Ибрахим • 85'Хадергьонай Флорент • 80'Бериша Валон • Шала Херолинд • Жегрова Эдон 84' ( Крьезиу Хекуран ( 84') • Целина Берсант 89' ( Тачи Арменд ( 89') • Кастрати Лирим • Мурики Ведат 78'
Запасные: Мурич Ариянет • Рашани Эльбасан • Хасани Флорент • Нухиу Атдхи • Бекай Висар • Mirlind Daku • Раскай Анель
Намашко Станислав • Жардан Ион • Эфрос Штефан • Армаш Игорь • Плэтикэ Сергиу 38' ( Раца Вадим ( 38') • Ионице Артур 59' ( Каймаков Михаил ( 59') • Чеботару Евгений • Спатару Дану 86' ( Белоусов Александр ( 86') • Цуркан Ясер • Рябчук Олег • 73'Николаеску Йон 45'
Запасные: Дрос Кристиан • Бойчук Александр • Думбравану Даниэл • Тарас Дан • Богдан Константин • Болохан Вадим • Каланча Николай • Домашкан Виталий • Кошелев Алексей
18 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко