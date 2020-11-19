Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс поднимаются в лигу А

В группе В1 Лиги наций сборная Норвегии едва не обыграла Австрию на выезде (1:1), но этого было недостаточно, чтобы отобрать у соперника первое место.

В группе В2 Шотландия оступилась в игре с Израилем (0:1). Этим воспользовались чехи (победа над Словакией 2:0 и первое место в квартете).

Гол Давида Шигера позволил венграм набрать три очка в матче с Турцией (2:0) и занять первое место.

В квартете В4 Уэльс разобрался с финнами в битве за первое место (3:1). Болгары не смогли уйти от вылета в низший дивизион.

Словения не проиграла в Греции (0:0) и стала победителем группы С3.