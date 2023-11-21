Сборная независимой Чехии не пропустила ни одного чемпионата Европы

Сборная Чехии вечером понедельника разгромила команду Молдовы – 3:0. Таким образом, чехи заняли второе место в группе Е и попали на свой седьмой чемпионат Европы подряд с 1996 года.

Любопытно, что чехи не пропускают ни одного первенства Европы после того, как страна отделилась от Словакии в 1993 году, оформив так называемый бескровный «бархатный развод». В 1996 году восточноевропейская команда дошла аж до финала, где проиграла сборной Германии, в 2000, 2008 и 2016 годах ограничилась групповым этапом, в 2004 году дошла до полуфинала, а в 2012 и 2020 годах – до четвертьфинала.

К слову, на чемпионат мира чехи отбирались всего раз в независимой истории страны – в 2006 году, сыграв на мундиале в Германии на групповом этапе.

Сборная Молдовы осталась в шаге от Евро, не сумев удивить Чехию